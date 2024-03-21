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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Почему гипертоникам не рекомендуется наклоняться над ванной при мытье головы

21 марта 2024, 18:08
Женщины часто моют волосы, просто наклонившись над ванной, а не подставляя голову под воду во время душа. Это помогает сэкономить время, но иногда может быть опасно, предупредила физический реабилитолог и тренер адаптивной физической культуры София Агапова.

Длительное пребывание в такой позе может вызвать напряжение в шее, спине и плечах, что приводит к дискомфорту и боли. Кроме того, такое положение может повысить внутриглазное давление, что особенно опасно при глаукоме. При заболеваниях ЛОР-органов лучше избегать такой позы, чтобы не усилить отек, рассказала эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людям с повышенным давлением также следует отказаться от мытья головы в такой позе, потому что наклон может еще больше повысить давление. А для людей с анемией нужно быть осторожными при вставании после наклона, так как у них может закружиться голова и они могут потерять ориентацию в пространстве. Если у человека есть защемление нервных тканей в позвоночнике, то такая поза может усилить боли.

Совет эксперта: лучше всего мыть голову сидя или стоя, так как это наиболее безопасный вариант для всех.

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