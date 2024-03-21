Почему гипертоникам не рекомендуется наклоняться над ванной при мытье головы

Людям с повышенным давлением также следует отказаться от мытья головы в такой позе, потому что наклон может еще больше повысить давление. А для людей с анемией нужно быть осторожными при вставании после наклона, так как у них может закружиться голова и они могут потерять ориентацию в пространстве. Если у человека есть защемление нервных тканей в позвоночнике, то такая поза может усилить боли.