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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Екатеринбурге полиция накрыла партию «паленых» сигарет

Полиция в Екатеринбурге изъяла 100 тысяч пачек «паленых» сигарет

21 марта 2024, 16:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полиция накрыла партию «паленых» сигарет

Целые залежи контрабандных сигарет нашли правоохранители на складе одной из транспортных компаний Екатеринбурга.

Сотрудники МВД в Екатеринбурге дали «прикурить» сотрудникам склада транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», где была обнаружена большая партия «паленых» сигарет, сообщает Ura.ru со ссылкой на члена Общественной палаты уральской столицы Дмитрия Чукреева.

Всего силовики нашли около 100 тысяч пачек, которые были изъяты. Транспортную компанию подозревают не только в хранении, но и перевозке нелегальной табачной продукции, добавил член ОП.

Акцизы на пачках сигарет были поддельными, также на них были нанесены марки других государств. Полиция проводит проверку.

В Кольцово ранее задержали женщину, которая пыталась провести два чемодана нелегальных духов.

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