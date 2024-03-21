Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь

Ирину растрогало то, что девочка спустя столько лет решила ей написать и рассказать о себе. Оказалось, что лечить травмированное бедро Кристине пришлось около двух лет, сначала в Нижнем Тагиле, потом в Екатеринбурге. После ДТП семья решила остаться жить в Екатеринбурге. Сейчас у Кристины все хорошо, в этом году ей исполнится 18 лет. Девушка закончила 9 классов и сейчас уже работает, в скором времени собирается поступать на логиста в Екатеринбурге.