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В Нижнем Тагиле спустя 9 лет жертва ДТП поблагодарила неравнодушную девушку

Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь

21 марта 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле спустя 9 лет жертва ДТП поблагодарила неравнодушную девушку

18-летняя Кристина Т. спустя 9 лет после аварии, в которой ей травмировало ногу, поблагодарила жительницу Нижнего Тагила за помощь и внимание после ДТП. Она нашла тагильчанку Ирину Пряхину в социальных сетях и рассказала о своих детских воспоминаниях с того дня.

В мессенджер Ирине Пряхиной накануне написала некая Кристина. Она рассказала тагильчанке, что 9 мая 2015 года на Вагонке в Нижнем Тагиле ее сбила машина. Она хорошо запомнила, что Ирина оказала ей помощь после ДТП — помогла сопроводить в больницу и приходила навещать во время лечения.

Я хотела вам сказать спасибо, что поехали с нами в больницу и приходили меня навещать. Помню, вы мне еще подарили кукольный дом. Я вам давно хотела написать, — обратилась к Ирине жертва аварии.
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Сама Ирина момент ДТП запомнила хорошо. А еще она запомнила, что никто из взрослых в тот момент не подошел к детям.

Чем я руководствовалась в тот день? Рефлексом. Я увидела ситуацию, аварию. У лицея №39, подъезжаю к пешеходному, девочки идут по нему, машина слева от меня не останавливается, а едет прямо на девочек. Я видела этот удар, как девочка шла и видела, как она упала. Я остановилась и вышла помочь. На тот момент у меня еще не было своего ребенка, но я всю жизнь работала с детьми, я их в принципе люблю, неважно, чьи они. Дети — это дети, каждого ребенка нужно защищать, я считаю, — поделилась Ирина Пряхина с корреспондентом TagilCity.ru.

Ирину растрогало то, что девочка спустя столько лет решила ей написать и рассказать о себе. Оказалось, что лечить травмированное бедро Кристине пришлось около двух лет, сначала в Нижнем Тагиле, потом в Екатеринбурге. После ДТП семья решила остаться жить в Екатеринбурге. Сейчас у Кристины все хорошо, в этом году ей исполнится 18 лет. Девушка закончила 9 классов и сейчас уже работает, в скором времени собирается поступать на логиста в Екатеринбурге.

Я сегодня даже всплакнула. Представляете, прошло 9 лет с этого момента и она до сих пор меня помнит. Я-то ее никак бы не вспомнила, понимаете, 8 и 18 лет. Она меня нашла ВК, понятно, что из-за моей деятельности меня много знают, но сам факт того, что искала меня, хотела поблагодарить. Помню, приезжала к Кристине на горку, она была с мамой, через приемный покой меня пускали. Такая хорошенькая. Помню, как у нее бедро было в гипсе. Страшно все это. От таких ситуаций у меня всегда наворачиваются слезы, — рассказывает Ирина TagilCity.ru.
Фото с места ДТП 9 мая 2015 годаФото с места ДТП 9 мая 2015 года
Фото с места ДТП 9 мая 2015 года
Фото: ОГИБДД

Напомним, за рулем автомобиля, сбившего девочку в 2015 году, находился 31-летний мужчина. Его стаж вождения составлял 9 лет, за это время он нарушил ПДД 8 раз. По информации редакции, за ДТП виновника лишили права вождения на некоторый срок за причинение вреда здоровью пешехода.

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