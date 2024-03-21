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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Житель Нижнего Тагила пытался пронести с собой в СИЗО телефон

Предполагаемый преступник пытался пронести телефон в СИЗО в Нижнем Тагиле

21 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила пытался пронести с собой в СИЗО телефон

Мужчина, который проходит обвиняемым по уголовному делу, пытался пронести с собой в СИЗО-3 мобильный телефон. Он лежал на дне сумки.

Также там находились две сим-карты. Все это при досмотре у мужчины изъяли, сообщили в региональном ГУФСИН.

Этот инцидент произошел 15 марта. Мужчина проходит обвиняемым в деле о пьяном вождении.

Другое ЧП было предотвращено в Екатеринбурге в ИК-10. Туда пытались перебросить телефон. Сверток с ним был замечен и изъят. Помимо телефона, там были сим-карты и зарядное устройство.

Ранее неизвестные пытались доставить на дроне телефоны в колонию в Камышлове.

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