Предполагаемый преступник пытался пронести телефон в СИЗО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Также там находились две сим-карты. Все это при досмотре у мужчины изъяли, сообщили в региональном ГУФСИН.
Этот инцидент произошел 15 марта. Мужчина проходит обвиняемым в деле о пьяном вождении.
Другое ЧП было предотвращено в Екатеринбурге в ИК-10. Туда пытались перебросить телефон. Сверток с ним был замечен и изъят. Помимо телефона, там были сим-карты и зарядное устройство.
Ранее неизвестные пытались доставить на дроне телефоны в колонию в Камышлове.