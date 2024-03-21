РЭО и университет Косыгина запустят лабораторию для изучения переработки текстиля

Как рассказал Денис Буцаев, еще одной ключевой темой стало создание кадрового резерва для отрасли. Для этого в университете Косыгина появится направление программ дополнительного образования, где будут готовить специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Кроме того, обсуждался вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. Об этом пишет newstracker.ru.