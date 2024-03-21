РЭО и университет Косыгина запустят лабораторию для изучения переработки текстиля

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Они обсудили сотрудничество между организациями, в том числе создание лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов на базе вуза.
Как рассказал Денис Буцаев, еще одной ключевой темой стало создание кадрового резерва для отрасли. Для этого в университете Косыгина появится направление программ дополнительного образования, где будут готовить специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Кроме того, обсуждался вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. Об этом пишет newstracker.ru.
Валерий Белгородский пояснил, что вуз сотрудничает с ППК «РЭО» по направлению разработки технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, включая отходы смешанного текстиля. По его словам, в этой отрасли стране сегодня не хватает более 30 тысяч специалистов, которых сможет подготовить вуз.
На базе вуза также пройдут НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцелльного и полиэфирного синтетического волокон.
По словам директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина, более 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию из-за границы. РЭО также видит огромный потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в отношении создания вторичной сырьевой базы.
Во время пребывания в университете Денис Буцаев оценил технопарк и выставочные залы. Совместно с Валерием Белгородским он прочитал лекцию на тему «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей вуза.