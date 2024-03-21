Самый теплый день наступил в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Впервые с 18 октября прошлого года в городе около +10 градусов. Также сегодня воздух в областном центре нагревался до +11,3, сообщает синоптик Алексей Пулин.
Таким образом, самым теплым днем стало 18 марта. По данным метеоролога, среднесуточная температура составила +4.4.
Ранее сообщалось, что мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных. А воздух нагреется до плюсовых отметок — до +6 градусов в дневное время.