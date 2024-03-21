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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Самый теплый день за 5 месяцев зафиксирован в Екатеринбурге

Самый теплый день наступил в Екатеринбурге

21 марта 2024, 09:19
Фото: 1MI

Самый теплый день за 5 месяцев зафиксирован в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наступил самый теплый день за прошедшие пять месяцев.

Впервые с 18 октября прошлого года в городе около +10 градусов. Также сегодня воздух в областном центре нагревался до +11,3, сообщает синоптик Алексей Пулин.

Таким образом, самым теплым днем стало 18 марта. По данным метеоролога, среднесуточная температура составила +4.4.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и ветер придут в Нижний Тагил на выходных. А воздух нагреется до плюсовых отметок — до +6 градусов в дневное время.

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#Окружающая среда#Октябрь#Тепло#Екатеринбург#Синоптик#Метеоролог#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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