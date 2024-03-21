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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:57

Саперы начали взрывать лед на водоемах в Челябинской области

Саперы начали взрывать лед на водоемах в Челябинской области

21 марта 2024, 09:57
Фото: 1MI
В Челябинской области специалисты начали производить взрывы льда на водоемах.

Взрывы производятся при помощи тротилов. Данные мероприятия проводятся с целью предотвращения заторов и затоплений, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

На челябинских водоемах саперы взорвали 1000 «квадратов» ледяной поверхности.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции проводил рейд на местных водоемах из-за горожан, которые выходят на лед порыбачить.

Им грозит штраф до 5000 рублей за то, что вышли на опасный лед в весенний сезон. Кроме того, с ними проводят профилактические разговоры.

Сотрудники МЧС Свердловской области напоминают жителям об опасности выхода на лед
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#Происшествия#Криминал#Водоемы#Специалисты#Челябинская область#Лед#Предупреждение#Видео#ЧП#Саперы#Взрывы#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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