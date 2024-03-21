Саперы начали взрывать лед на водоемах в Челябинской области

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Взрывы производятся при помощи тротилов. Данные мероприятия проводятся с целью предотвращения заторов и затоплений, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
На челябинских водоемах саперы взорвали 1000 «квадратов» ледяной поверхности.
Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции проводил рейд на местных водоемах из-за горожан, которые выходят на лед порыбачить.
Им грозит штраф до 5000 рублей за то, что вышли на опасный лед в весенний сезон. Кроме того, с ними проводят профилактические разговоры.