Сели в Ташкенте: у жителя Екатеринбурга произошел инфаркт на борту самолета

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом Таиланд-Екатеринбург, экстренно сел в Ташкенте из-за того, что один из пассажиров плохо себя почувствовал, информирует телеграм-канал Shot.
У 59-летнего мужчины заболело сердце. Предположительно у него случился инфаркт. После приземления пациента передали медикам. Екатеринбуржец летел вместе с супругой, однако женщина решила вернуться в домой, а не оставаться в Узбекистане.
Также сообщается, что когда самолет уже приготовился взлетать из аэропорта Ташкента, плохо себя почувствовала еще одна пассажирка. Воздушное судно опять пришлось разворачивать. Женщину также госпитализировали.
Ранее стало известно о смерти пассажира «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Таджикистан.