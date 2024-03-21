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Updated Сегодня, 15:14

Летевший в Екатеринбург самолет сел в Ташкенте из-за мужчины с инфарктом

Сели в Ташкенте: у жителя Екатеринбурга произошел инфаркт на борту самолета

21 марта 2024, 15:12
Фото: 1MI

Летевший в Екатеринбург самолет сел в Ташкенте из-за мужчины с инфарктом

Жителю Екатеринбурга стало плохо на борту самолета, который летел из Таиланда в столицу Урала. Воздушное судно экстренно приземлилось в Ташкенте.

Самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом Таиланд-Екатеринбург, экстренно сел в Ташкенте из-за того, что один из пассажиров плохо себя почувствовал, информирует телеграм-канал Shot.

У 59-летнего мужчины заболело сердце. Предположительно у него случился инфаркт. После приземления пациента передали медикам. Екатеринбуржец летел вместе с супругой, однако женщина решила вернуться в домой, а не оставаться в Узбекистане.

Также сообщается, что когда самолет уже приготовился взлетать из аэропорта Ташкента, плохо себя почувствовала еще одна пассажирка. Воздушное судно опять пришлось разворачивать. Женщину также госпитализировали.

Ранее стало известно о смерти пассажира «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Таджикистан.

Самолет на маршруте Дубай — Москва вернулся в аэропорт вылета
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#Узбекистан#Самолет#Медики#Таиланд#Инфаркт#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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