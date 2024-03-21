Спрос на IT-персонал значительно превышает предложение

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая поделилась результатами исследований, которые показывают, что спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение, пишет runews24.ru.
Асадчая отметила, что важно различать спрос на начинающих и опытных специалистов. Вакансии в IT-сфере остаются открытыми на несколько месяцев из-за недостатка кандидатов уровня midl и senior. В то же время, на рынке преобладают начинающие специалисты.
Для каждого релевантного кандидата на рынке есть две вакансии уровня midl и senior, а для начинающих специалистов — 15-20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и во всем мире. В результате компании не могут реализовывать свои цифровые проекты, разрабатывать новые продукты и услуги, обеспечивать безопасность данных и автоматизировать процессы.