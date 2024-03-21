Спрос на IT-персонал значительно превышает предложение

Для каждого релевантного кандидата на рынке есть две вакансии уровня midl и senior, а для начинающих специалистов — 15-20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и во всем мире. В результате компании не могут реализовывать свои цифровые проекты, разрабатывать новые продукты и услуги, обеспечивать безопасность данных и автоматизировать процессы.