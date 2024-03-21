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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Спрос на IT-персонал значительно превышает предложение

21 марта 2024, 11:40
С каждым днем все больше и больше компаний сталкиваются с проблемой нехватки IT-специалистов. Быстрый рост технологий и увеличение требований создают спрос на высококвалифицированных специалистов, которых на рынке очень мало. Оценки говорят о нехватке от 100 до 200 тысяч специалистов.

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая поделилась результатами исследований, которые показывают, что спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение, пишет runews24.ru.

Асадчая отметила, что важно различать спрос на начинающих и опытных специалистов. Вакансии в IT-сфере остаются открытыми на несколько месяцев из-за недостатка кандидатов уровня midl и senior. В то же время, на рынке преобладают начинающие специалисты.

Для каждого релевантного кандидата на рынке есть две вакансии уровня midl и senior, а для начинающих специалистов — 15-20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и во всем мире. В результате компании не могут реализовывать свои цифровые проекты, разрабатывать новые продукты и услуги, обеспечивать безопасность данных и автоматизировать процессы.

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