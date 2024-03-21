Студент приехал к приставам и получил глыбой льда по голове в Екатеринбурге

Геннадий, брат студента, приехал в больницу. Он рассказал, что молодой человек пришел в сознание, но оно пока спутано. Источник издания утверждает, что скорая ехала полчаса. Все это время юноша то отключался, то приходил в себя. Обслуживает дом УК «Народная».