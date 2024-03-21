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Глыба льда упала на студента в центре Екатеринбурга

Студент приехал к приставам и получил глыбой льда по голове в Екатеринбурге

21 марта 2024, 11:58
Фото: 1MI

Глыба льда упала на студента в центре Екатеринбурга

19-летний молодой человек приехал к приставам на улицу Вайнера. Когда он заходил в здание, ему на голову упала ледяная глыба. Очевидцы утверждают, что льдина была длиной 40–50 сантиметров.

Студент остался лежать на земле без сознания, в это время очевидцы вызывали скорую. Врачи поместили молодого человека на носилки и увезли в больницу, пишет Е1.

Геннадий, брат студента, приехал в больницу. Он рассказал, что молодой человек пришел в сознание, но оно пока спутано. Источник издания утверждает, что скорая ехала полчаса. Все это время юноша то отключался, то приходил в себя. Обслуживает дом УК «Народная».

В этот же день, 21 марта, огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета по улице Белинского. Это видела его спутница, они вместе прогуливались.

Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал
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#Происшествия#Больница#Свердловская область#Скорая помощь#Студент#Приставы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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