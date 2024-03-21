Студент приехал к приставам и получил глыбой льда по голове в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Студент остался лежать на земле без сознания, в это время очевидцы вызывали скорую. Врачи поместили молодого человека на носилки и увезли в больницу, пишет Е1.
Геннадий, брат студента, приехал в больницу. Он рассказал, что молодой человек пришел в сознание, но оно пока спутано. Источник издания утверждает, что скорая ехала полчаса. Все это время юноша то отключался, то приходил в себя. Обслуживает дом УК «Народная».
В этот же день, 21 марта, огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета по улице Белинского. Это видела его спутница, они вместе прогуливались.