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Трамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарок

Трамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарок

21 марта 2024, 09:21
Фото: Ура.ру
Два автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на трамвайных путях на улице 8 марта около ТЦ «Гринвич».

По словам очевидца, из-за произошедшей автомобильной аварии на трамвайной линии несколько вагонов были вынуждены остановиться, пишет Ура.ру.

Также горожанин рассказал, что трамвайные вагоны стоят от цирка до улицы Радищева. Обстоятельства дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля столкнулся с другой машиной после того, как выехал на встречную полосу на перекрестке. С полученными травмами его доставил в медучреждение. Другой водитель скончался.

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#Происшествия#ДТП#ЧП#Трамвайные пути#Трамваи#Иномарки#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Авария#Инцидент#Трамвайное движение
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