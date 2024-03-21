Трамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарок

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам очевидца, из-за произошедшей автомобильной аварии на трамвайной линии несколько вагонов были вынуждены остановиться, пишет Ура.ру.
Также горожанин рассказал, что трамвайные вагоны стоят от цирка до улицы Радищева. Обстоятельства дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля столкнулся с другой машиной после того, как выехал на встречную полосу на перекрестке. С полученными травмами его доставил в медучреждение. Другой водитель скончался.