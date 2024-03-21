Трехмесячного малыша на вертолете отправили из Свердловской области в Москву

В Свердловскую больницу мальчик попал в конце января в состоянии шока. Работа внутренних органов сильно ухудшалась. Врачи приняли решение удалять селезенку и корректировать порок сосудов. На Урале таких операций еще не делали. Поэтому решающую роль сыграло то, с какой скоростью мальчик добрался до Москвы.