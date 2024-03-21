tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Медики Москвы спасли жизнь ребенка из Свердловской области

Трехмесячного малыша на вертолете отправили из Свердловской области в Москву

21 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI

Медики Москвы спасли жизнь ребенка из Свердловской области

В Москву из Свердловской области на вертолете перевезли трехмесячного ребенка. Благодаря этому его удалось спасти.

Мальчику по имени Юсуф срочно потребовалась сложная операция, ее могли сделать только столичные медики, сообщает Фонд святой Екатерины.

В Свердловскую больницу мальчик попал в конце января в состоянии шока. Работа внутренних органов сильно ухудшалась. Врачи приняли решение удалять селезенку и корректировать порок сосудов. На Урале таких операций еще не делали. Поэтому решающую роль сыграло то, с какой скоростью мальчик добрался до Москвы.

В настоящий момент Юсуф уже находится дома с родителями, у него все в порядке. Теперь за его состоянием наблюдают свердловские медики.

Ранее в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты.

Жители Екатеринбурга спасли тонущую собаку
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенка с полным поражением легких спасли в ЕкатеринбургеПолицейские в Екатеринбурге спасли 10 человек из горящего зданияСотрудники МЧС спасли пенсионерку в глухом поселке Свердловской области
#Ребенок#Больница#Свердловская область#Здоровье#Москва#Спасение#Операция#Медики#Состояние#Вертолет#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
Вчера, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
Вчера, 14:03
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
Вчера, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Вчера, 10:36
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
19 марта, 14:26
Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
"