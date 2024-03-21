Трехмесячного малыша на вертолете отправили из Свердловской области в Москву

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Мальчику по имени Юсуф срочно потребовалась сложная операция, ее могли сделать только столичные медики, сообщает Фонд святой Екатерины.
В Свердловскую больницу мальчик попал в конце января в состоянии шока. Работа внутренних органов сильно ухудшалась. Врачи приняли решение удалять селезенку и корректировать порок сосудов. На Урале таких операций еще не делали. Поэтому решающую роль сыграло то, с какой скоростью мальчик добрался до Москвы.
В настоящий момент Юсуф уже находится дома с родителями, у него все в порядке. Теперь за его состоянием наблюдают свердловские медики.
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