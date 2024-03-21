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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

В Свердловской области вновь подорожали овощи

Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области

21 марта 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области вновь подорожали овощи

В Свердловской области статисты снова зафиксировали подорожание борщевого набора. За неделю с 11 по 18 марта больше всего в цене поднялась морковь.

В среднем по региону в середине марта 2024 года килограмм моркови стоил 50,52 рубля (+3,43%). Остальные овощи из борщевого набора подорожали немного меньше. Картофель свердловчане могли купить за 25,23 рубля (+1,69%), свежую капусту — за 41,27 рубля (+1,36%). Свекла в торговых точках стоила 46,32 (+1,28%), а репчатый лук — 33,2 рубля (+0,79%).

Вновь подорожали яйца и молоко. Десяток в среднем обходился в 117,96 рубля (+0,22%), литр — в 70,88 рубля (+0,1%). Также зафиксировано увеличение цен и на другие продукты: говядину и рыбу, сосиски и колбасу, смеси для детского питания, сыры, сахар, чай, соль, хлеб, макароны, бананы и водку.

Немного дешевле в Свердловской области за неделю стали яблоки, мука, подсолнечное масло, вермишель и гречка.

На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
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