Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В среднем по региону в середине марта 2024 года килограмм моркови стоил 50,52 рубля (+3,43%). Остальные овощи из борщевого набора подорожали немного меньше. Картофель свердловчане могли купить за 25,23 рубля (+1,69%), свежую капусту — за 41,27 рубля (+1,36%). Свекла в торговых точках стоила 46,32 (+1,28%), а репчатый лук — 33,2 рубля (+0,79%).
Вновь подорожали яйца и молоко. Десяток в среднем обходился в 117,96 рубля (+0,22%), литр — в 70,88 рубля (+0,1%). Также зафиксировано увеличение цен и на другие продукты: говядину и рыбу, сосиски и колбасу, смеси для детского питания, сыры, сахар, чай, соль, хлеб, макароны, бананы и водку.
Немного дешевле в Свердловской области за неделю стали яблоки, мука, подсолнечное масло, вермишель и гречка.