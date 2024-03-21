Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области

Вновь подорожали яйца и молоко. Десяток в среднем обходился в 117,96 рубля (+0,22%), литр — в 70,88 рубля (+0,1%). Также зафиксировано увеличение цен и на другие продукты: говядину и рыбу, сосиски и колбасу, смеси для детского питания, сыры, сахар, чай, соль, хлеб, макароны, бананы и водку.