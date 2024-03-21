У Драмтеатра в Екатеринбурге появилась скульптура, посвященная зрителям

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Поставить здесь скульптуры задумывали еще пару лет назад. Сперва здесь хотели поставить зрителя, который пытается найти на ступеньках билет на спектакль, который он обронил.
Позднее рассматривались и другие варианты монументов. В результате выбор пал на артистов театра, которые исполнили на сцене роли Бориса и Вероники в постановке «Летят журавли». Сцена из этого спектакля и была взята за основу при создании монумента.
Автором проекта выступил Владимир Кравцев. Над монументом трудились сразу два скульптора — Юрий Казанцев и Халид Галиуллин.
Ранее в городе появился еще один памятник Высоцкому.