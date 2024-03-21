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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Скульптура в честь зрителей появилась около Драмтеатра в Екатеринбурге

У Драмтеатра в Екатеринбурге появилась скульптура, посвященная зрителям

21 марта 2024, 13:43
Фото: Фото: Алексей БУЛАТОВ / URAL.KP.RU

Скульптура в честь зрителей появилась около Драмтеатра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21 марта состоялось открытие скульптуры «Спешащие на премьеру». Она расположена на ступенях, которые ведут в Свердловский театр драмы.

Поставить здесь скульптуры задумывали еще пару лет назад. Сперва здесь хотели поставить зрителя, который пытается найти на ступеньках билет на спектакль, который он обронил.

Позднее рассматривались и другие варианты монументов. В результате выбор пал на артистов театра, которые исполнили на сцене роли Бориса и Вероники в постановке «Летят журавли». Сцена из этого спектакля и была взята за основу при создании монумента.

Автором проекта выступил Владимир Кравцев. Над монументом трудились сразу два скульптора — Юрий Казанцев и Халид Галиуллин.

Ранее в городе появился еще один памятник Высоцкому.

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#Свердловская область#Город#Открытие#Скульптура#Драмтеатр#Зрители#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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