Усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Общественные деятели и районная прокуратура пытались приостановить снос здания в 2023 году, пишет «ФедералПресс».
Так, ведомство предпринимало попытку оспорить результаты экспертизы, согласно которым усадьба культурным наследием не является, поэтому было решено ее снести.
Однако суд не стал удовлетворять предъявленный иск. В связи с этим в марте 2024 года бывшая усадьба была полностью снесена.
Напомним, снос здания был временно приостановлен в июне 2023 года из-за поданного прокуратурой искового заявления.