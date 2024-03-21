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Усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли

Усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли

21 марта 2024, 08:13
Фото: «ФедералПресс»
В Екатеринбурге снесли усадьбу купца Беленкова XVIII века, которая была исключена из перечня памятников архитектуры.

Общественные деятели и районная прокуратура пытались приостановить снос здания в 2023 году, пишет «ФедералПресс».

Так, ведомство предпринимало попытку оспорить результаты экспертизы, согласно которым усадьба культурным наследием не является, поэтому было решено ее снести.

Однако суд не стал удовлетворять предъявленный иск. В связи с этим в марте 2024 года бывшая усадьба была полностью снесена.

Напомним, снос здания был временно приостановлен в июне 2023 года из-за поданного прокуратурой искового заявления.

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