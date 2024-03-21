В деле убийства мамой троих детей в Екатеринбурге поставят точку

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Трагедия произошла в конце 2022 года. Тогда тела троих детей нашли в ЖК «Бажовский». В убийстве созналась их 37-летняя мама Анастасия Петрова.
Она задушила полугодовалую дочь и сыновей, которым было 10 и 15 лет. Мать была уверена, что в детей вселились бесы, и таким образом она их изгоняла.
Уголовное дело в суд поступило с ходатайством об освобождении Анастасии от тюрьмы и назначении ей лечения в психдиспансере. Специалисты уверены, что женщина не здорова психически и на момент убийства она не отвечала за свой поступок.
Ранее в Заречном состоялось прощание с женщиной, которую убил муж на почве ревности. У них осталось двое детей, а браке пара была 20 лет.