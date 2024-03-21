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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Убившей троих детей матери из Екатеринбурга вынесут приговор

В деле убийства мамой троих детей в Екатеринбурге поставят точку

21 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI

Убившей троих детей матери из Екатеринбурга вынесут приговор

В Екатеринбурге 22 марта будет вынесен приговор матери, которая убила троих своих детей. Приговор вынесет Свердловский облсуд.

Трагедия произошла в конце 2022 года. Тогда тела троих детей нашли в ЖК «Бажовский». В убийстве созналась их 37-летняя мама Анастасия Петрова.

Она задушила полугодовалую дочь и сыновей, которым было 10 и 15 лет. Мать была уверена, что в детей вселились бесы, и таким образом она их изгоняла.

Уголовное дело в суд поступило с ходатайством об освобождении Анастасии от тюрьмы и назначении ей лечения в психдиспансере. Специалисты уверены, что женщина не здорова психически и на момент убийства она не отвечала за свой поступок.

Ранее в Заречном состоялось прощание с женщиной, которую убил муж на почве ревности. У них осталось двое детей, а браке пара была 20 лет.

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