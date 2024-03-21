В Екатеринбурге мужчина отправился на шопинг с чужой картой и потратил 16 тысяч

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В уральской столице камера видеонаблюдения в магазине запечатлела действия воришки, который нашел чужую банковскую карту и немедленно отправился за покупками. Расплатиться он пытался трижды, однако транзакция прошла только в первый раз. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.
В продуктовом магазине мужчина купил алкоголь, рыбу, мед, сыр и другие недешевые продукты — всего на 16 тысяч рублей. Расплатившись, он решил совершить второй заход, однако терминал на кассе показал недостаток банковских средств.
Тогда мужчина выложил несколько покупок и опять попытался использовать чужую карту. Но попытка снова оказалась неудачной. В третий раз вор оставил только упаковку жевательной резинки, но не мог оплатить даже ее.
В итоге преступник оставил пакет и покинул магазин, теперь его разыскивает полиция.
Ранее тагильчанин получил год в колонии строго режима за использование чужой банковской карты, с которой он потратил четыре тысячи рублей.