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Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, потратившего 16 тысяч рублей с чужой карты

В Екатеринбурге мужчина отправился на шопинг с чужой картой и потратил 16 тысяч

21 марта 2024, 09:17
Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, потратившего 16 тысяч рублей с чужой карты

Житель Екатеринбурга в кожаной куртке нашел банковскую карту и решил прикупить продуктов. Он не знал, что его снимает камера.

В уральской столице камера видеонаблюдения в магазине запечатлела действия воришки, который нашел чужую банковскую карту и немедленно отправился за покупками. Расплатиться он пытался трижды, однако транзакция прошла только в первый раз. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.

В продуктовом магазине мужчина купил алкоголь, рыбу, мед, сыр и другие недешевые продукты — всего на 16 тысяч рублей. Расплатившись, он решил совершить второй заход, однако терминал на кассе показал недостаток банковских средств.

Тогда мужчина выложил несколько покупок и опять попытался использовать чужую карту. Но попытка снова оказалась неудачной. В третий раз вор оставил только упаковку жевательной резинки, но не мог оплатить даже ее.

В итоге преступник оставил пакет и покинул магазин, теперь его разыскивает полиция.

Ранее тагильчанин получил год в колонии строго режима за использование чужой банковской карты, с которой он потратил четыре тысячи рублей.

Житель Нижнего Тагила разбил стекло в машине и оплатил покупки чужой картой
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