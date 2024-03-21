В Екатеринбурге задержали «гражданина СССР» при подготовке к теракту в воинской части

ФСБ совместно с военной контрразведкой осуществили совместную операцию и нагрянули с обыском к участнику движения «Граждане СССР»*. Мужчина намеревался устроить диверсию на территории одной из воинских частей области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.