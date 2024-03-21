В Екатеринбурге задержали «гражданина СССР» при подготовке к теракту в воинской части

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
ФСБ совместно с военной контрразведкой осуществили совместную операцию и нагрянули с обыском к участнику движения «Граждане СССР»*. Мужчина намеревался устроить диверсию на территории одной из воинских частей области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Во время задержания правоохранители изъяли пять устройств кустарного производства, с помощью которых мог быть осуществлен поджог.
Максимальный срок наказания по статье о подготовке к теракту — 20 лет заключения. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.
Несколько дней назад был задержан мужчина, который собирался устроить диверсию на свердловской железной дороге.
*Организация признана экстремисткой на территории Российской Федерации.