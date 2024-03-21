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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Екатеринбурге задержан экстремист, готовивший теракт в воинской части

В Екатеринбурге задержали «гражданина СССР» при подготовке к теракту в воинской части

21 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан экстремист, готовивший теракт в воинской части

Участник группировки «Граждане СССР»*, планировавший теракт, арестован в Екатеринбурге. Он намеревался поджечь одну из воинских частей.

ФСБ совместно с военной контрразведкой осуществили совместную операцию и нагрянули с обыском к участнику движения «Граждане СССР»*. Мужчина намеревался устроить диверсию на территории одной из воинских частей области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Во время задержания правоохранители изъяли пять устройств кустарного производства, с помощью которых мог быть осуществлен поджог.

Видео: 1MI

Максимальный срок наказания по статье о подготовке к теракту — 20 лет заключения. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.

Несколько дней назад был задержан мужчина, который собирался устроить диверсию на свердловской железной дороге.

*Организация признана экстремисткой на территории Российской Федерации.

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#ФСБ#Криминал#Видео#Теракт#Воинская часть#18+#Екатеринбург#Экстремисты#Дарья Бобровицкая
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