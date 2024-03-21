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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Нижнем Тагиле начали готовиться к весеннему паводку

В Нижнем Тагиле готовятся эвакуировать людей из районов сильного паводка

21 марта 2024, 14:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле начали готовиться к весеннему паводку

В мэрии Нижнего Тагила обследуют гидротехнические сооружения, очищают водопропускные трубы и готовят пункты временной эвакуации.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о подготовке к весеннему половодью.

В порядок приводятся гидротехнические сооружения. Специалисты обследуют плотины, проводятся замеры уровня воды в водоемах.

Кроме того, под мостами рабочие расчищают мусор и освобождают водопропускные трубы. На реке Межевая Утка запланированы работы по бурению лунок и созданию пропилов.

Также мэрия готовит пункты временного размещения из зон наибольшего подтопления, также рассказал мэр Пинаев. Эвакуация может потребоваться жителям Висимо-Уткинска, Баронской и Евстюнихи. Списки семей уже составлены.

Ранее за бензопилы взялись дорожники Свердловской области.

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