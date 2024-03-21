В Нижнем Тагиле готовятся эвакуировать людей из районов сильного паводка

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о подготовке к весеннему половодью.
В порядок приводятся гидротехнические сооружения. Специалисты обследуют плотины, проводятся замеры уровня воды в водоемах.
Кроме того, под мостами рабочие расчищают мусор и освобождают водопропускные трубы. На реке Межевая Утка запланированы работы по бурению лунок и созданию пропилов.
Также мэрия готовит пункты временного размещения из зон наибольшего подтопления, также рассказал мэр Пинаев. Эвакуация может потребоваться жителям Висимо-Уткинска, Баронской и Евстюнихи. Списки семей уже составлены.
Ранее за бензопилы взялись дорожники Свердловской области.