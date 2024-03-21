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В Нижнем Тагиле арестовали мужчину, напавшего на женщину в центре города

В Нижнем Тагиле полиция обезвредила напавшего на женщину грабителя

21 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле арестовали мужчину, напавшего на женщину в центре города

Злоумышленник, который в центре Нижнего Тагила напал на женщину, ударил ее по голове и украл сумку, задержан.

В Нижнем Тагиле силовики задержали грабителя, который напал на женщину и вырвал у нее сумку, сообщает тагильская полиция.

Нападавшему 45 лет и ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков, отсидел восемь лет с 2007 по 2015 годы.

Напомним, что инцидент произошел 9 марта. В отделение полиции на К. Маркса обратилась 49-летняя потерпевшая. Напали на нее около КДК «Современник». Злоумышленник ударил ее по голове сзади, выхватил сумку и убежал.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сотрудники полиции отследили передвижение преступника с помощью системы «Безопасный город». Было установлено, что после нападения он свернул в сквер и распотрошил сумку, где находились помимо денег паспорт и сотовый телефон. Документы и гаджет преступник не взял, забрал лишь три тысячи рублей. Сумку выбросил в урну.

Личность нападавшего была быстро установлена. Мужчину задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Силовики проверят его на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчин, которые избили подростка за отказ дать закурить.

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