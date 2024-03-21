В Нижнем Тагиле полиция обезвредила напавшего на женщину грабителя

Сотрудники полиции отследили передвижение преступника с помощью системы «Безопасный город». Было установлено, что после нападения он свернул в сквер и распотрошил сумку, где находились помимо денег паспорт и сотовый телефон. Документы и гаджет преступник не взял, забрал лишь три тысячи рублей. Сумку выбросил в урну.