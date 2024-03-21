В Нижнем Тагиле полиция обезвредила напавшего на женщину грабителя

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В Нижнем Тагиле силовики задержали грабителя, который напал на женщину и вырвал у нее сумку, сообщает тагильская полиция.
Нападавшему 45 лет и ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков, отсидел восемь лет с 2007 по 2015 годы.
Напомним, что инцидент произошел 9 марта. В отделение полиции на К. Маркса обратилась 49-летняя потерпевшая. Напали на нее около КДК «Современник». Злоумышленник ударил ее по голове сзади, выхватил сумку и убежал.
Сотрудники полиции отследили передвижение преступника с помощью системы «Безопасный город». Было установлено, что после нападения он свернул в сквер и распотрошил сумку, где находились помимо денег паспорт и сотовый телефон. Документы и гаджет преступник не взял, забрал лишь три тысячи рублей. Сумку выбросил в урну.
Личность нападавшего была быстро установлена. Мужчину задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Силовики проверят его на причастность к другим подобным преступлениям.
Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчин, которые избили подростка за отказ дать закурить.