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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Юные тагильские краеведы рассказали о знаменитых уральских изобретениях

В Нижнем Тагиле юные исследователи напомнили о живших на Урале гениях

21 марта 2024, 13:28
Фото: МАУ ДО ДДДЮТ

Юные тагильские краеведы рассказали о знаменитых уральских изобретениях

В Нижнем Тагиле завершился конкурс исследовательских проектов «Наука и техника Урала».

Юные краеведы подготовили для конкурса, который проводится в рамках краеведческой игры-путешествия «Мы живем на Урале», 13 проектов, информирует ДДДЮТ.

Исследователи рассказали о жизни и работе уральских умельцев, которые прославляли родной край с 18 по 21 век. Они подготовили макеты и презентации, с помощью которых наглядно продемонстрировали разные события и изобретения.

Фото: МАУ ДО ДДДЮТ

Так, одна из номинаций была посвящена изобретениям и достижениям умельцев из крепостных крестьян. Еще одна — паровым машинам. Также ребята готовили проекты о сооружениях на уральских заводах, материально-техническом оснащении новых заводов Урала и уральских лайфхаках.

Гран-при по итогам конкурса в разных номинациях завоевали школьники из Лицея, гимназии №86 и школы №36.

Ранее юные тагильские краеведы ходили строем и пели песни.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Проекты#Школы#Игра#Исследование#Екатеринбург#Исследователи#Краеведы#Дарья Бобровицкая
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