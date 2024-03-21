В Нижнем Тагиле юные исследователи напомнили о живших на Урале гениях

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Юные краеведы подготовили для конкурса, который проводится в рамках краеведческой игры-путешествия «Мы живем на Урале», 13 проектов, информирует ДДДЮТ.
Исследователи рассказали о жизни и работе уральских умельцев, которые прославляли родной край с 18 по 21 век. Они подготовили макеты и презентации, с помощью которых наглядно продемонстрировали разные события и изобретения.
Так, одна из номинаций была посвящена изобретениям и достижениям умельцев из крепостных крестьян. Еще одна — паровым машинам. Также ребята готовили проекты о сооружениях на уральских заводах, материально-техническом оснащении новых заводов Урала и уральских лайфхаках.
Гран-при по итогам конкурса в разных номинациях завоевали школьники из Лицея, гимназии №86 и школы №36.
Ранее юные тагильские краеведы ходили строем и пели песни.