В Нижнем Тагиле завершается весенний набор детей в IT-академию

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Начало весны — время, когда стоит задуматься о дополнительных занятиях для ребенка. Правильно выбранное направление может стать опорой для будущей профессии и карьеры. Поэтому важно выбрать увлечение, которое будет востребовано в ближайшие несколько десятилетий. Если ребенок часто сидит в планшете или при любой возможности берет в руки телефон, любит анимацию, роботов, искусственный интеллект, а также знает блогеров с YouTube, то компьютерное образование в Академии ТОП направит его интересы в нужное русло. Кроме того, обучение IT-технологиям прокачает такие полезные навыки как многозадачность, логика и внимательность.
Это крупнейшая федеральная образовательная организация, широко представленная в России и за рубежом. Академия ТОП — один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей, которые без усилий, но с интересом смогут изучить азы компьютерной грамотности и сложных программ. У Академии более 200 филиалов и 15 лет опыта работы на рынке дополнительного образования.
Весенний набор детей на обучение в Компьютерной академии ТОП в возрасте от 7 до 14 лет ведется с января по март. Группы делятся на несколько возрастных категорий: 7-8, 9-12 и 13-14 лет. Количество мест в них строго ограничено. В последних группах набора весны занятия стартуют уже в ближайшие 2 недели.
Компьютерная академия ТОП — один из крупнейших провайдеров IT-образования в мире. Обучение в сфере цифровых технологий открывает большие возможности: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или «Сколково», компьютерные технологии и знания пригодятся ему в любой профессии.
Обучение в Академии раскроет потенциал любого ребенка. Он сможет понять, что ему нравится, что лучше всего получается, и, возможно, определится с будущей профессией. Разнообразие специальностей, таких как инженер облачных сервисов, программист, веб-разработчик, специалист по кибербезопасности и другие, помогут сделать выбор в сторону развития и больших перспектив. Начать познавать мир технологий можно с нуля как офлайн, так и онлайн на простых и понятных примерах, через интерес и игру. Главное — желание учиться и узнавать новое.
Примечательно, что обучение в Компьютерной академии ТОП поможет развить интеллектуальный потенциал юного тагильчанина. Конечно, не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, но полученные знания помогут в учебе. Например, ребенок сможет лучше понимать точные науки — физику и математику. Проще будет освоить и логику с естествознанием. После прохождения курса школьники смогут свободно ориентироваться не только в цифровом, но и в окружающем мире.
23 марта, в субботу, в 13:30 и 26 марта, во вторник, в 18:00, Нижнетагильская Компьютерная Академия ТОП проведет бесплатные пробные уроки для юных айтишников по созданию компьютерных игр и 3D-моделированию персонажей. Приглашаются и дети в возрасте от 7 до 14 лет, и их родители. В то время как дети будут весело и интересно проводить время, родители смогут познакомиться со сферой IT-образования и задать все интересующие их вопросы.
Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону 8 (3435) 96-38-35, в сообщении в WhatsApp +79655179550 или через форму на сайте.
За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:
Для тех, кто хочет начать обучение по востребованным IT-специальностям: очные и дистанционные IT-курсы в Нижнем Тагиле.
Контакты Компьютерной Академии ТОП:
Нижний Тагил, ул. Ломоносова д. 2А, офис 605,
WhatsApp +79655179550,
Сайт академии: tagil.top-academy.ru.