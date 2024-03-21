В Нижнем Тагиле завершается весенний набор детей в IT-академию

Начало весны — время, когда стоит задуматься о дополнительных занятиях для ребенка. Правильно выбранное направление может стать опорой для будущей профессии и карьеры. Поэтому важно выбрать увлечение, которое будет востребовано в ближайшие несколько десятилетий. Если ребенок часто сидит в планшете или при любой возможности берет в руки телефон, любит анимацию, роботов, искусственный интеллект, а также знает блогеров с YouTube, то компьютерное образование в Академии ТОП направит его интересы в нужное русло. Кроме того, обучение IT-технологиям прокачает такие полезные навыки как многозадачность, логика и внимательность.