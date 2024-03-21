В Нижних Сергах погиб водитель Honda в смертельном ДТП с грузовиком

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 21 марта в района под Нижними Сергами, сообщает региональная ГИБДД. Погиб мужчина, который был за рулем легкового автомобиля.
Иномарка Honda, выехав на встречную полосу, влетела в идущий навстречу грузовик. Водитель авто получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Водителю, который управлял фурой, помощь медиков не потребовалась, он не пострадал.
На участке дороги в данное время ограничено движение, транспорт движется по одной полосе. Дознаватели установят причину ДТП.
Накануне, 20 марта, в столице Среднего Урала из-за массовой аварии образовались большие пробки.