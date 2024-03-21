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Водитель иномарки погиб на трассе в Нижних Сергах после столкновения с фурой

В Нижних Сергах погиб водитель Honda в смертельном ДТП с грузовиком

21 марта 2024, 15:46
Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель иномарки погиб на трассе в Нижних Сергах после столкновения с фурой

Мужчина за рулем автомобиля Honda по неустановленной пока причине выехал на «встречку» и врезался в фуру на 15 км автотрассы под Новыми Сергами.

ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 21 марта в района под Нижними Сергами, сообщает региональная ГИБДД. Погиб мужчина, который был за рулем легкового автомобиля.

Иномарка Honda, выехав на встречную полосу, влетела в идущий навстречу грузовик. Водитель авто получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Водителю, который управлял фурой, помощь медиков не потребовалась, он не пострадал.

На участке дороги в данное время ограничено движение, транспорт движется по одной полосе. Дознаватели установят причину ДТП.

Накануне, 20 марта, в столице Среднего Урала из-за массовой аварии образовались большие пробки.

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