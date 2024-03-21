В Пехотинском море в Екатеринбурге «утонул» грузовик

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Это машина «АртТЭК». Напомним, что водоем образуется каждую весну на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка. Вода отсюда не уходит, так как старая ливневка не способна пропустить воду.
Ежегодно на этом месте тонут автомобили. На этот раз утонул большегруз, рассказали очевидцы. По их данным, на суше стоял второй грузовик. Он был с крюком. Поэтому очевидец предположил, что утром из «моря» вытащили один грузовик, а теперь еще и второй.
Вытаскивал грузовик самосвал. Все завершилось успешно.
Ранее жители Екатеринбурга спасли тонущую собаку. Она едва ли не пошла ко дну на реке Исети.