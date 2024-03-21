В Пехотинском море в Екатеринбурге «утонул» грузовик

Ежегодно на этом месте тонут автомобили. На этот раз утонул большегруз, рассказали очевидцы. По их данным, на суше стоял второй грузовик. Он был с крюком. Поэтому очевидец предположил, что утром из «моря» вытащили один грузовик, а теперь еще и второй.