В течение одной ночи пьяный житель Сысерти резал, убивал и сжигал людей

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По-настоящему роковой стала ночь на 25 ноября 2023 года для пьяного жителя Сысерти и его жертв. Он совершил сразу несколько жестоких преступлений, но в итоге был задержан. Подробности рассказывает пресс-служба СУ СК Свердловской области.
Сначала обвиняемый напал на подростка 2006 года, ранил его ножом и отнял телефон. Затем мужчина решил навестить знакомую, которая, как он думал, скрывает местоположение его родственника. Во время разговора он выхватил нож и нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась на место.
Далее фигурант уголовного дела решил навестить троих приятелей и расправиться с ними, так как они, по его мнению, могли знать о ранее совершенных преступлениях. Вооружившись топором и ножом, он отправился на разборки. Однако выстоять против троих у обвиняемого не получилось, топор в схватке у него отобрали.
Тогда он ушел из дома, предварительно подперев входную дверь металлическим ломом и, облив все вокруг бензином, поджег. Будучи уверенным, что его жертвы не смогут покинуть горящий дом, мужчина покинул место преступления. Но его жертвы сумели выбраться из горящего строения.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступника задержали по горячим следам. Доказательств совершенных преступлений было достаточно, в том числе похищенный у подростка телефон. Вину свою в ходе следствия злоумышленник признал.
Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее 17 лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга, убивший знакомого с помощью лопат.