В течение одной ночи пьяный житель Сысерти резал, убивал и сжигал людей

Сначала обвиняемый напал на подростка 2006 года, ранил его ножом и отнял телефон. Затем мужчина решил навестить знакомую, которая, как он думал, скрывает местоположение его родственника. Во время разговора он выхватил нож и нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась на место.