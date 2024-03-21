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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Екатеринбурге среди ночи загорелся частный дом в Тихом переулке

В Тихом переулке Екатеринбурга ночью было шумно: пожарные тушили большой частный дом

21 марта 2024, 11:27
Фото: МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге среди ночи загорелся частный дом в Тихом переулке

В Екатеринбурге огонь охватил дом площадью 150 кв. м. недалеко от Птицефабрики.

Частный дом в два этажа пришлось ночью 21 марта тушить екатеринбургским спасателям. Ситуация осложнялась тем, что пламя могло в любой момент перекинуться дальше, на дома соседей, сообщает свердловское МЧС.

Возгорание дома в районе Птицефабрики в переулке Тихий распространилось на площади 150 кв. м. Сообщается, что в доме проживают две семьи, однако в момент возникновения пожара людей в этой части дома не было. Обитатели вовремя заметили опасность и эвакуировались самостоятельно.

В борьбе с пламенем участвовали 20 человек и 15 единиц спецтехники. При пожаре никто не пострадал, а его причину предстоит установить дознавателям.

Накануне, 20 марта, жителей Екатеринбурга эвакуировали из горящей многоэтажки.

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#Происшествия#Пожар#Эвакуация#18+#Екатеринбург#МЧС#Тушение пожара#Дарья Бобровицкая
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