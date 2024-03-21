В Тихом переулке Екатеринбурга ночью было шумно: пожарные тушили большой частный дом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Частный дом в два этажа пришлось ночью 21 марта тушить екатеринбургским спасателям. Ситуация осложнялась тем, что пламя могло в любой момент перекинуться дальше, на дома соседей, сообщает свердловское МЧС.
Возгорание дома в районе Птицефабрики в переулке Тихий распространилось на площади 150 кв. м. Сообщается, что в доме проживают две семьи, однако в момент возникновения пожара людей в этой части дома не было. Обитатели вовремя заметили опасность и эвакуировались самостоятельно.
В борьбе с пламенем участвовали 20 человек и 15 единиц спецтехники. При пожаре никто не пострадал, а его причину предстоит установить дознавателям.
Накануне, 20 марта, жителей Екатеринбурга эвакуировали из горящей многоэтажки.