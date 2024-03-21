В Тихом переулке Екатеринбурга ночью было шумно: пожарные тушили большой частный дом

Возгорание дома в районе Птицефабрики в переулке Тихий распространилось на площади 150 кв. м. Сообщается, что в доме проживают две семьи, однако в момент возникновения пожара людей в этой части дома не было. Обитатели вовремя заметили опасность и эвакуировались самостоятельно.