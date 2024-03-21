Врач рассказал, как вести себя с пострадавшим от удара током

Пострадавшего следует уложить на твердую деревянную поверхность, оценить его состояние по размеру зрачка, по пульсу на сонной и лучевой артериях. На обожженные участки необходимо нанести повязки с мазью. Если пострадавший в сознании, его нужно согреть и обеспечить покой, а если нет, то очистить уложить его на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиение не прослушивается, следует провести реанимационные мероприятия. В любом случае требуется госпитализация, заключил Умнов.