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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Врач рассказал, как вести себя с пострадавшим от удара током

21 марта 2024, 10:06
Хирург Александр Умнов поделился правилами оказания первой помощи пострадавшему от удара током.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, при оказании помощи человеку, пострадавшему от разряда электричества, необходимо действовать только на сухой поверхности и в резиновых перчатках.

Умнов пояснил, что при ударе током образуется ожог, а в более серьезных случаях электротравма может затронуть сердце, сосуды, мышцы и легкие. Первоочередная задача — прекратить воздействие тока на организм, выключив электроприборы и перерубив провод сухим предметом. Например, для этого подойдет топор. Хирург подчеркнул, что действовать нужно обязательно в перчатках.

Пострадавшего следует уложить на твердую деревянную поверхность, оценить его состояние по размеру зрачка, по пульсу на сонной и лучевой артериях. На обожженные участки необходимо нанести повязки с мазью. Если пострадавший в сознании, его нужно согреть и обеспечить покой, а если нет, то очистить уложить его на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиение не прослушивается, следует провести реанимационные мероприятия. В любом случае требуется госпитализация, заключил Умнов.

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