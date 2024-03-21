Врач рассказал, как вести себя с пострадавшим от удара током

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, при оказании помощи человеку, пострадавшему от разряда электричества, необходимо действовать только на сухой поверхности и в резиновых перчатках.
Умнов пояснил, что при ударе током образуется ожог, а в более серьезных случаях электротравма может затронуть сердце, сосуды, мышцы и легкие. Первоочередная задача — прекратить воздействие тока на организм, выключив электроприборы и перерубив провод сухим предметом. Например, для этого подойдет топор. Хирург подчеркнул, что действовать нужно обязательно в перчатках.
Пострадавшего следует уложить на твердую деревянную поверхность, оценить его состояние по размеру зрачка, по пульсу на сонной и лучевой артериях. На обожженные участки необходимо нанести повязки с мазью. Если пострадавший в сознании, его нужно согреть и обеспечить покой, а если нет, то очистить уложить его на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиение не прослушивается, следует провести реанимационные мероприятия. В любом случае требуется госпитализация, заключил Умнов.