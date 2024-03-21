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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Тагильские чтецы «Живой классики» представят город на региональном этапе

Юные артисты из Нижнего Тагила будут читать «Живую классику» в Екатеринбурге

21 марта 2024, 10:45
Фото: Медиацентр ГДДЮТ Нижнего Тагила

Тагильские чтецы «Живой классики» представят город на региональном этапе

13 юных жителей Нижнего Тагила покорили жюри конкурса «Живая классика» артистизмом и хорошей подготовкой.

В Нижнем Тагиле завершен городской этап конкурса «Живая классика». Он проходил в городском дворце детского и юношеского творчества. Заявки на участие подал 71 участник, сообщает медиацентр ГДДЮТ.

Чтецы в возрасте от 10 до 17 лет читали прозаические отрывки из своих любимых произведений российских и зарубежных писателей и показали высокий уровень подготовки.

Фото: Медиацентр ГДДЮТ Нижнего Тагила

В итоге жюри отобрало 13 человек, которые представят город на областном этапе в Екатеринбурге. На подготовку дается совсем не много времени: первые прослушивания начнутся уже 30 марта. Победители на уровне региона представят Свердловскую область в российском финале.

Конкурс «Живая классика» проводится под эгидой Министерства просвещения.

Ранее стало известно, что тагильские школьники примут участие в полуфинале конкурса «Классный лидер».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Школьники#Проза#Конкурс чтецов#Екатеринбург#Всероссийский этап конкурса#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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