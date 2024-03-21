Юные артисты из Нижнего Тагила будут читать «Живую классику» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Нижнем Тагиле завершен городской этап конкурса «Живая классика». Он проходил в городском дворце детского и юношеского творчества. Заявки на участие подал 71 участник, сообщает медиацентр ГДДЮТ.
Чтецы в возрасте от 10 до 17 лет читали прозаические отрывки из своих любимых произведений российских и зарубежных писателей и показали высокий уровень подготовки.
В итоге жюри отобрало 13 человек, которые представят город на областном этапе в Екатеринбурге. На подготовку дается совсем не много времени: первые прослушивания начнутся уже 30 марта. Победители на уровне региона представят Свердловскую область в российском финале.
Конкурс «Живая классика» проводится под эгидой Министерства просвещения.
Ранее стало известно, что тагильские школьники примут участие в полуфинале конкурса «Классный лидер».