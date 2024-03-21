«Загонял в сексуальное рабство»: тренер-сутенер сломал ноги в погоне в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Речь идет о тренере ММА с псевдонимом Клепа. Его разыскивали за разбой и сутенерство. Злоумышленник пытался скрыться от стражей порядка и выпрыгнул с третьего этажа. Однако он сломал ноги и попал в больницу, пишет Е1. Полицейские лишь «покрутили у виска» и вызвали медиков, добавил источник.
Злоумышленнику 26 лет. Известно, что несколько девушек пожаловались на тренера в полицию. Они сказали, что он заставлял их заниматься сексом против их воли. Также, по некоторым данным, он вымогал с девушек деньги, шантажируя их тем, что в противном случае покажет их интимные видео родственникам.
Девушки влезали в долговые ямы и сексуальное рабство. Также он их бил, брил на лысо и обливал зеленкой, сообщает инсайдер. Настоящее имя Клепы — Александр. Он был тренером по боксу и ММА.
Ранее другого тренера из Екатеринбурга обвинили в том, что он собрал деньги с родителей воспитанников на поездку на соревнование, которая не состоялась. Средства он вернул не всем и признался, что страдает игроманией.