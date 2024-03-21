«Загонял в сексуальное рабство»: тренер-сутенер сломал ноги в погоне в Екатеринбурге

Злоумышленнику 26 лет. Известно, что несколько девушек пожаловались на тренера в полицию. Они сказали, что он заставлял их заниматься сексом против их воли. Также, по некоторым данным, он вымогал с девушек деньги, шантажируя их тем, что в противном случае покажет их интимные видео родственникам.