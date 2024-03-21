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Тренер-сутенер загонял девушек в долговые ямы в Екатеринбурге

«Загонял в сексуальное рабство»: тренер-сутенер сломал ноги в погоне в Екатеринбурге

21 марта 2024, 08:28
Фото: 1MI

Тренер-сутенер загонял девушек в долговые ямы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге поймали тренера сутенера, который загонял девушек в сексуальное рабство. Он сломал ноги, когда пытался скрыться от полицейских, выпрыгнув из окна.

Речь идет о тренере ММА с псевдонимом Клепа. Его разыскивали за разбой и сутенерство. Злоумышленник пытался скрыться от стражей порядка и выпрыгнул с третьего этажа. Однако он сломал ноги и попал в больницу, пишет Е1. Полицейские лишь «покрутили у виска» и вызвали медиков, добавил источник.

Злоумышленнику 26 лет. Известно, что несколько девушек пожаловались на тренера в полицию. Они сказали, что он заставлял их заниматься сексом против их воли. Также, по некоторым данным, он вымогал с девушек деньги, шантажируя их тем, что в противном случае покажет их интимные видео родственникам.

Девушки влезали в долговые ямы и сексуальное рабство. Также он их бил, брил на лысо и обливал зеленкой, сообщает инсайдер. Настоящее имя Клепы — Александр. Он был тренером по боксу и ММА.

Ранее другого тренера из Екатеринбурга обвинили в том, что он собрал деньги с родителей воспитанников на поездку на соревнование, которая не состоялась. Средства он вернул не всем и признался, что страдает игроманией.

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