Житель Асбеста после зверских издевательств над подругой просился из суда в больницу

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Адвокат мужчины настаивала, что во время следствия такого исследования не было. Суд ходатайство Щеголихина оставил без удовлетворения, пишет Ура.ру.
На заседании мужчина прятал лицо красной папкой. Прокурор попросила продлить ему срок содержания под стражей на полгода, поэтому в СИЗО он пробудет как минимум до конца лета.
Напомним, что осенью прошлого года Олег затащил возлюбленную в гараж, где издевался над ней на протяжении нескольких часов. Так, он прибил ее ноги к доске, облил бензином, а затем повез в лесополосу, где едва ли не убил.
Сам обвиняемый позднее говорил, что приревновал сожительницу, поэтому так себя повел. В ту ночь девушка спаслась благодаря тому, что спровоцировала ДТП. Прибывшие на место силовики задержали Олега, а ее освободили.
Ранее жители Заречного простились с 39-летней женщиной, которую зарезал ее муж. Соседи утвердают, что незадолго за трагедии мужчина мог застукать жену с другим.