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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Житель Асбеста просит проверить себя на вменяемость после попытки убить подругу

Житель Асбеста после зверских издевательств над подругой просился из суда в больницу

21 марта 2024, 13:17
Фото: Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Житель Асбеста просит проверить себя на вменяемость после попытки убить подругу

Житель Асбеста Олег Щеголихин, который избил и облил бензином свою возлюбленную, с которой вместе жил, во время заседания суда попросил отправить его в психбольницу на обследование. Он хочет, чтобы его проверили на вменяемость.

Адвокат мужчины настаивала, что во время следствия такого исследования не было. Суд ходатайство Щеголихина оставил без удовлетворения, пишет Ура.ру.

На заседании мужчина прятал лицо красной папкой. Прокурор попросила продлить ему срок содержания под стражей на полгода, поэтому в СИЗО он пробудет как минимум до конца лета.

Напомним, что осенью прошлого года Олег затащил возлюбленную в гараж, где издевался над ней на протяжении нескольких часов. Так, он прибил ее ноги к доске, облил бензином, а затем повез в лесополосу, где едва ли не убил.

Сам обвиняемый позднее говорил, что приревновал сожительницу, поэтому так себя повел. В ту ночь девушка спаслась благодаря тому, что спровоцировала ДТП. Прибывшие на место силовики задержали Олега, а ее освободили.

Ранее жители Заречного простились с 39-летней женщиной, которую зарезал ее муж. Соседи утвердают, что незадолго за трагедии мужчина мог застукать жену с другим.

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