Житель Ивделя отсудил у предприятия более миллиона за травму стопы

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
На стопу сотрудника завода упал металлический ковш, когда проводилась диагностика неисправного погрузчика. Мужчина получил травму.
После того, как в прокуратуре провели проверку, в суд было направлено исковое заявление, в котором было требование взыскать с предприятия 1,2 миллиона в пользу пострадавшего работника, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
Суд, рассмотрев обращение по данному делу, удовлетворил требования, указанные в иске. Исполнение судебного вердикта будет проконтролировано прокуратурой.
Напомним, пожилая женщина в Верхней Пышме отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за перелом обеих рук в результате падения.