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Житель Ивделя отсудил у предприятия более миллиона за травму стопы

Житель Ивделя отсудил у предприятия более миллиона за травму стопы

21 марта 2024, 08:42
Фото: 1MI
В Ивделе местный житель отсудил у предприятия более миллиона рублей за полученную производственную травму. Происшествие случилось в феврале 2023 года.

На стопу сотрудника завода упал металлический ковш, когда проводилась диагностика неисправного погрузчика. Мужчина получил травму.

После того, как в прокуратуре провели проверку, в суд было направлено исковое заявление, в котором было требование взыскать с предприятия 1,2 миллиона в пользу пострадавшего работника, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

Суд, рассмотрев обращение по данному делу, удовлетворил требования, указанные в иске. Исполнение судебного вердикта будет проконтролировано прокуратурой.

Напомним, пожилая женщина в Верхней Пышме отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за перелом обеих рук в результате падения.

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