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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Мужчина с взрывчаткой обезоружен в суде в Каменске-Уральском

Житель Каменска-Уральского пришел в суд с взрывчаткой

21 марта 2024, 07:08
Фото: ФССП Свердловской области

Мужчина с взрывчаткой обезоружен в суде в Каменске-Уральском

Приставы из Каменска-Уральского нашли динамитную шашку и обезоружили гражданина. Произошло это в Синарском райсуде.

Известно, что мужчина пришел в суд для рассмотрения административного дела, возбужденное в отношении него. При досмотре его вещей на входе (мужчина был с черным пакетом) была обнаружена взрывчатка, сообщают региональные ФССП.

Мужчина был задержан и передан в руки правоохранителям. Планируется возьудить дело за незаконное ношение взрывчатых устройств.

Ранее сообщалось, что 445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле.

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