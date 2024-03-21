Житель Каменска-Уральского пришел в суд с взрывчаткой

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Известно, что мужчина пришел в суд для рассмотрения административного дела, возбужденное в отношении него. При досмотре его вещей на входе (мужчина был с черным пакетом) была обнаружена взрывчатка, сообщают региональные ФССП.
Мужчина был задержан и передан в руки правоохранителям. Планируется возьудить дело за незаконное ношение взрывчатых устройств.
Ранее сообщалось, что 445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле.