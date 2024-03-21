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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Краснотурьинске наградили местного жителя за спасение тонущего человека

Житель Краснотурьинска уехал в отпуск на озеро и вытащил из воды тонущего человека

21 марта 2024, 09:59
Фото: МЧС Свердловской области

В Краснотурьинске наградили местного жителя за спасение тонущего человека

В Краснотурьинске наградили мужчину, который во время отдыха в ХМАО на озере вытащил из воды тонущего мужчину, а затем смог его реанимировать.

Александру Мельчакову вручили ведомственную медаль МЧС «За спасение погибающего на воде, сообщает пресс-служба свердловского МЧС.

Летом 2023 года Александр с компанией друзей уехал в отпуск на озеро Окунёво в Ханты-Мансийском автономном округе. В какой-то момент мужчины услышали крики и увидели, что в озере тонет человек. Александр вместе с другом кинулись в воду и вытащили тонущего, а затем оказали ему первую медицинскую помощь.

Благодаря грамотно проведенным процедурам мужчина выжил, и друзья передали его прибывшим медикам.

Заслуженную награду Александр Мельчаков получил в администрации Краснотурьинска из рук начальника 6-го ПСО, подполковника Александра Касаткина.

Ранее в селе Ильинском Свердловской области бригада мусоровоза вытащила из огня троих людей и была представлена к награде.

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#Общество#Краснотурьинск#Награда#Спасение утопающего#Первая помощь#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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