Житель Краснотурьинска уехал в отпуск на озеро и вытащил из воды тонущего человека

Летом 2023 года Александр с компанией друзей уехал в отпуск на озеро Окунёво в Ханты-Мансийском автономном округе. В какой-то момент мужчины услышали крики и увидели, что в озере тонет человек. Александр вместе с другом кинулись в воду и вытащили тонущего, а затем оказали ему первую медицинскую помощь.