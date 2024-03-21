Житель Краснотурьинска уехал в отпуск на озеро и вытащил из воды тонущего человека

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Александру Мельчакову вручили ведомственную медаль МЧС «За спасение погибающего на воде, сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Летом 2023 года Александр с компанией друзей уехал в отпуск на озеро Окунёво в Ханты-Мансийском автономном округе. В какой-то момент мужчины услышали крики и увидели, что в озере тонет человек. Александр вместе с другом кинулись в воду и вытащили тонущего, а затем оказали ему первую медицинскую помощь.
Благодаря грамотно проведенным процедурам мужчина выжил, и друзья передали его прибывшим медикам.
Заслуженную награду Александр Мельчаков получил в администрации Краснотурьинска из рук начальника 6-го ПСО, подполковника Александра Касаткина.
Ранее в селе Ильинском Свердловской области бригада мусоровоза вытащила из огня троих людей и была представлена к награде.