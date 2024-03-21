Жители Салды примут участие в обсуждении проекта новой продукции «Титановой долины»

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Общественные слушания в форме опроса состоятся с 29 марта по 28 апреля 2024 года. Граждане предварительно оценят воздействие, которое производство может оказать на окружающую среду. На предприятии собираются делать тормозные диски и суппорты для машин.
Проведение мероприятия согласовала администрация города, так как это в обязательном порядке предусматривает законодательство. По завершении, после 28 апреля, проект будет направлен на экологическую экспертизу.
А в Нижнем Тагиле жители смогли поучаствовать в проекте реконструкции моста, который пролегает через реку Мартьян. Он находится в пригороде, в поселке Уралец.