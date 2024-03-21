tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Проект «Титановой долины» отравят на экспертизу после общественных обсуждений

Жители Салды примут участие в обсуждении проекта новой продукции «Титановой долины»

21 марта 2024, 14:44
Фото: 1MI

Проект «Титановой долины» отравят на экспертизу после общественных обсуждений

В Верхней Салде жители смогут поучаствовать в общественных обсуждениях по проекту новой продукции, которую собираются выпускать в «Титановой долине». Об этом сообщил Александр Маслов, глава Верхнесалдинского ГО.

Общественные слушания в форме опроса состоятся с 29 марта по 28 апреля 2024 года. Граждане предварительно оценят воздействие, которое производство может оказать на окружающую среду. На предприятии собираются делать тормозные диски и суппорты для машин.

Проведение мероприятия согласовала администрация города, так как это в обязательном порядке предусматривает законодательство. По завершении, после 28 апреля, проект будет направлен на экологическую экспертизу.

А в Нижнем Тагиле жители смогли поучаствовать в проекте реконструкции моста, который пролегает через реку Мартьян. Он находится в пригороде, в поселке Уралец.

Резиденты «Титановой долины» в Свердловской области заплатили более 9,7 млрд налогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Не осталось специалистов: в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачейЧетырех резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за неисполнение контрактов
#Продукция#Предприятие#Окружающая среда#Титановая долина#Слушания#Екатеринбург#Евгения Сафина#Верхняя Салда
Подпишитесь
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Сегодня, 07:29
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Сегодня, 06:40
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
Вчера, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Вчера, 10:36
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
Вчера, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
Вчера, 14:03
"