Жители Тавды уже 8 лет живут в аварийном доме

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сейчас в нем живут 16 человек, среди которых трое детей. По факту халатности было возбуждено уголовное дело, сообщает Свердловская прокуратура.
Дому 87 лет. Еще 55 лет назад экспертиза показала, что он изношен на 87%. После этого никаких исследований больше не было, а восемь лет назад дом признали аварийным.
Это значит, что представители мэрии должны были предоставить жителям Тавды новое жилье, но в результате люди ждут этого события уже восемь лет. Материалы дела о халатности были отправлены в следственные органы.
Ранее сообщалось, что 21,1 млн было выделено на снос восьми домов в Нижнем Тагиле.