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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:55

Жители Тавды 8 лет добиваются переселения из аварийного дома

Жители Тавды уже 8 лет живут в аварийном доме

21 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

Жители Тавды 8 лет добиваются переселения из аварийного дома

Жители Тавды уже на протяжении восьми лет пытаются добиться, чтобы их переселили из аварийного дома. Речь идет о доме №6 по улице Лесной.

Сейчас в нем живут 16 человек, среди которых трое детей. По факту халатности было возбуждено уголовное дело, сообщает Свердловская прокуратура.

Дому 87 лет. Еще 55 лет назад экспертиза показала, что он изношен на 87%. После этого никаких исследований больше не было, а восемь лет назад дом признали аварийным.

Это значит, что представители мэрии должны были предоставить жителям Тавды новое жилье, но в результате люди ждут этого события уже восемь лет. Материалы дела о халатности были отправлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что 21,1 млн было выделено на снос восьми домов в Нижнем Тагиле.

3 млрд рублей будет направлено на расселение аварийного жилья в Свердловской области
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#Происшествия#Уголовное дело#Администрация#Тавда#Квартиры#Жильцы#18+#Екатеринбург#Аварийный дом#Дарья Сорокина
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