Жительницы Екатеринбурга могут поучаствовать в шоу «Пацанки»

Девушек с непростой судьбой из Екатеринбурга зовут на шоу «Пацанки»

В Екатеринбурге состоится кастинг девушек для участия в новом сезоне шоу «Пацанки». Это первый кастинг на это реалити, который пройдет в областном центре.