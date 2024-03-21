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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Девушек с непростой судьбой из Екатеринбурга зовут на шоу «Пацанки»

Жительницы Екатеринбурга могут поучаствовать в шоу «Пацанки»

21 марта 2024, 11:34
Фото: 1MI

Девушек с непростой судьбой из Екатеринбурга зовут на шоу «Пацанки»

В Екатеринбурге состоится кастинг девушек для участия в новом сезоне шоу «Пацанки». Это первый кастинг на это реалити, который пройдет в областном центре.

Все желающие девушки с непростой судьбой смогут рассказать о себе 24 марта с 12:00 до 19:00. Кастинг пройдет в конференц-зале отеля «Тесса», поделились представители канала «Пятница».

К участию приглашаются екатеринбурженки от 18 лет. На мероприятии просто нужно будет рассказать о себе.

Напомним, что в рамках данного телешоу перевоспитываются девушки, которые всю жизнь провели в неблагополучных условиях.

Ранее 16-летняя жительница Екатеринбурга стала участницей шоу «Мама в 16». Молодым отцом стал 19-летний юноша.

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#Свободное время#Шоу#Шоу-бизнес#Кастинг#Девушки#Екатеринбург#Пацанки#Дарья Сорокина
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