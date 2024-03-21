Жительницы Екатеринбурга могут поучаствовать в шоу «Пацанки»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Все желающие девушки с непростой судьбой смогут рассказать о себе 24 марта с 12:00 до 19:00. Кастинг пройдет в конференц-зале отеля «Тесса», поделились представители канала «Пятница».
К участию приглашаются екатеринбурженки от 18 лет. На мероприятии просто нужно будет рассказать о себе.
Напомним, что в рамках данного телешоу перевоспитываются девушки, которые всю жизнь провели в неблагополучных условиях.
Ранее 16-летняя жительница Екатеринбурга стала участницей шоу «Мама в 16». Молодым отцом стал 19-летний юноша.