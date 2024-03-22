10 тагильских садиков вышли в финал конкурса театральных коллективов «Золотой ключик»

Лучшими от объединения «Радость» стали детсады №26, 96, 184, 196 и 210. ОТ МАДОУ «Солнышко» и МАДОУ «Детство» свои работы представят по два структурных подразделения: №60, 164 и №171, 175 соответственно. Еще одно дошкольное учреждение — это детский сад №3, относящееся к объединению «Солнечный круг».



В апреле дошкольники выступят на гала-концерте на большой сцене Театра кукол. Конкурс «Золотой ключик» был придуман в 2015 году и отмечает 10-летний юбилей. Его поддерживают как Управление образования Нижнего Тагила, так и Управление культуры.