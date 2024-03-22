11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Многие мужчин на фото на могилах запечатлены в камуфляже, на некоторых захоронениях висят флаги.
Антон Слободчиков и Алексей Новоселов погибли на фронте в конце февраля 2024 года, 24 и 20 числа. Алексей Исмагилов умер 11 января 2024 года.
Также на Центральном кладбище Нижнего Тагила недавно захоронили защитников Владислава Сухоплюева и Артема Новоселова. Недалеко расположились могилы тезок — Андрея Грехнева и Андрея Перетыкина.
Николай Спиридонов погиб в возрасте 58 лет, Кириллу Чередниченко на момент смерти был 41 год.
Также на Аллее славы можно отдать дань уважения Алексею Сыстерову и Вячеславу Ощепкову, которые защищали Родину на спецоперации.