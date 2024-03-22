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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Нижнем Тагиле на Аллее Славы на кладбище появилось 11 новых могил

11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила

22 марта 2024, 12:55
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на Аллее Славы на кладбище появилось 11 новых могил

11 новых погребений с военнослужащими появились на Центральном кладбище на Аллее славы в Нижнем Тагиле, где в последнее время хоронят бойцов СВО. Все они усыпаны венками и цветами.

Многие мужчин на фото на могилах запечатлены в камуфляже, на некоторых захоронениях висят флаги.

Антон Слободчиков и Алексей Новоселов погибли на фронте в конце февраля 2024 года, 24 и 20 числа. Алексей Исмагилов умер 11 января 2024 года.

Фото: tagilcity.ru

Также на Центральном кладбище Нижнего Тагила недавно захоронили защитников Владислава Сухоплюева и Артема Новоселова. Недалеко расположились могилы тезок — Андрея Грехнева и Андрея Перетыкина.

Фото: tagilcity.ru

Николай Спиридонов погиб в возрасте 58 лет, Кириллу Чередниченко на момент смерти был 41 год.

Фото: tagilcity.ru

Также на Аллее славы можно отдать дань уважения Алексею Сыстерову и Вячеславу Ощепкову, которые защищали Родину на спецоперации.

Фото: tagilcity.ru

А на Аллее славы на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле недавно похоронили шестерых бойцов.

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