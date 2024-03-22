11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Аллее Славы на кладбище появилось 11 новых могил

11 новых погребений с военнослужащими появились на Центральном кладбище на Аллее славы в Нижнем Тагиле, где в последнее время хоронят бойцов СВО. Все они усыпаны венками и цветами.