Администрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подростка

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Школьник шел по улице днем, когда на него набросилась собака и укусила за бедро. После этого его привезли в больницу, где он прошел курс уколов от бешенства, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорный орган подал исковое заявление на администрацию поселка. Выяснилось, что для отлова бродячих животных не было предпринято специальных мер. Суд, рассмотрев материалы данного дела, взыскал с администрации 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.
Напомним, 16 марта 2024 года в Нижнем Тагиле на девятилетнего ребенка напала стая безнадзорных собак. Мальчика спасла прохожая.