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Администрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подростка

Администрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подростка

22 марта 2024, 10:47
Фото: 1MI
В поселке Свободный под Нижним Тагилом бездомная собака напала на 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Школьник шел по улице днем, когда на него набросилась собака и укусила за бедро. После этого его привезли в больницу, где он прошел курс уколов от бешенства, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган подал исковое заявление на администрацию поселка. Выяснилось, что для отлова бродячих животных не было предпринято специальных мер. Суд, рассмотрев материалы данного дела, взыскал с администрации 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Напомним, 16 марта 2024 года в Нижнем Тагиле на девятилетнего ребенка напала стая безнадзорных собак. Мальчика спасла прохожая.

Власти Североуральска заплатят 30 тысяч за нападение собаки на подростка
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