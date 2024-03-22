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Возбуждено уголовное дело после падение глыбы на голову жителю Екатеринбурга

Бастрыкин возбудил дело из-за обрушившейся глыбы льда на голову жителя Екатеринбурга

22 марта 2024, 08:55
Фото: 1MI

Возбуждено уголовное дело после падение глыбы на голову жителю Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после ЧП, в котором на студента из Екатеринбурга упала льдина с крыши.

Также глава ведомства поручил отчитаться о результатах расследования этого дела, отметили в СК.

Напомним, что льдина обвалилась с крыши в центре города. Юноша в этот момент заходил в здание приставов. В больнице у него диагностировали поверхностную травму.

Также 21 марта в городе еще две сосульки упали на головы граждан. Так, мужчина держал путь по улице Генеральской, и внезапно на него обрушилась огромная ледяная глыба. Его отвезли на машине реанимации.

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#Травма#Больница#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Крыша#Расследование#ЧП#СКР#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Льдина#Дарья Сорокина#Бастрыкин
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