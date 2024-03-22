Бастрыкин возбудил дело из-за обрушившейся глыбы льда на голову жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Также глава ведомства поручил отчитаться о результатах расследования этого дела, отметили в СК.
Напомним, что льдина обвалилась с крыши в центре города. Юноша в этот момент заходил в здание приставов. В больнице у него диагностировали поверхностную травму.
Также 21 марта в городе еще две сосульки упали на головы граждан. Так, мужчина держал путь по улице Генеральской, и внезапно на него обрушилась огромная ледяная глыба. Его отвезли на машине реанимации.