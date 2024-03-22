Денис Буцаев рассказал о созданном РЭО мультфильме про мусорного монстра

Юные зрители будут с интересом наблюдать, как веселая и изобретательная команда помощников Земли остановит неприятного и пахучего мусорного монстра, мечтающего захватить мир. Некоторые взрослые и дети невольно помогают монстру, так как мусорят и не сортируют отходы. Веселый Тим и изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина — помощники Земли, которые, используя свои гаджеты и суперспособности, научат грамотно сортировать мусор для дальнейшей переработки, чтобы наша планета была чистой и здоровой. Ознакомиться с такой интересной и полезной анимационной историей можно по ссылке.