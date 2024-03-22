tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Денис Буцаев рассказал о созданном РЭО мультфильме про мусорного монстра

Денис Буцаев рассказал о созданном РЭО мультфильме про мусорного монстра

22 марта 2024, 18:22
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) представила мультипликационный сериал для маленьких зрителей «Помощники Земли», где можно наблюдать за приключениями команды экосупергероев, сражающейся с мусорным монстром.

Презентуя данный мультфильм, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отмечает, что экопросвещение очень значимо для построения экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Ведь большое значение имеет образ жизни населения, влияющего на образование мусора, его последующую сортировку и переработку. Как сообщает newstracker.ru, для юной аудитории Российский экологический оператор снял мультипликационный сериал «Помощники Земли», из которого малыши почерпнут новую для них информацию о сортировке и переработке мусора, загрязнении атмосферы, очистке водоемов, глобальном потеплении, экокультуре, осознанном потреблении и защите окружающей природы. Глава РЭО считает, что просмотр такого мультфильма будет одинаково полезен для детей и взрослых.

«Помощники Земли» — восемь коротких серий, в которых в интересной и доступной для восприятия форме преподносится информация об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке мусора. Данный мультсериал создан для детей от 5 до 7 лет.

Юные зрители будут с интересом наблюдать, как веселая и изобретательная команда помощников Земли остановит неприятного и пахучего мусорного монстра, мечтающего захватить мир. Некоторые взрослые и дети невольно помогают монстру, так как мусорят и не сортируют отходы. Веселый Тим и изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина — помощники Земли, которые, используя свои гаджеты и суперспособности, научат грамотно сортировать мусор для дальнейшей переработки, чтобы наша планета была чистой и здоровой. Ознакомиться с такой интересной и полезной анимационной историей можно по ссылке.

#Общество
Подпишитесь
Теракт в Крокусе в Москве: что известно
Сегодня, 17:59
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54
«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
Сегодня, 06:59
11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
Сегодня, 12:55
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Сегодня, 12:31
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
"