Денис Буцаев рассказал о созданном РЭО мультфильме про мусорного монстра

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Презентуя данный мультфильм, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отмечает, что экопросвещение очень значимо для построения экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Ведь большое значение имеет образ жизни населения, влияющего на образование мусора, его последующую сортировку и переработку. Как сообщает newstracker.ru, для юной аудитории Российский экологический оператор снял мультипликационный сериал «Помощники Земли», из которого малыши почерпнут новую для них информацию о сортировке и переработке мусора, загрязнении атмосферы, очистке водоемов, глобальном потеплении, экокультуре, осознанном потреблении и защите окружающей природы. Глава РЭО считает, что просмотр такого мультфильма будет одинаково полезен для детей и взрослых.
«Помощники Земли» — восемь коротких серий, в которых в интересной и доступной для восприятия форме преподносится информация об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке мусора. Данный мультсериал создан для детей от 5 до 7 лет.
Юные зрители будут с интересом наблюдать, как веселая и изобретательная команда помощников Земли остановит неприятного и пахучего мусорного монстра, мечтающего захватить мир. Некоторые взрослые и дети невольно помогают монстру, так как мусорят и не сортируют отходы. Веселый Тим и изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина — помощники Земли, которые, используя свои гаджеты и суперспособности, научат грамотно сортировать мусор для дальнейшей переработки, чтобы наша планета была чистой и здоровой. Ознакомиться с такой интересной и полезной анимационной историей можно по ссылке.