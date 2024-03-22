Две тагильчанки удостоились премии губернатора Свердловской области

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Мероприятие проходит каждый год. На нем отмечают работников культуры, которые вносят большой вклад в развитие отрасли в Свердловской области и показывают выдающиеся достижения.
Были подведены итоги работы в 2023 году. Одну из премий комиссия конкурса присудила Марине Кибардиной, которая руководит Дворцом национальных культур. Вторая награда досталась Татьяне Ларионовой из ДК «Юбилейный» Она работает балетмейстером хореографического ансамбля «Родничок».
Ранее, в феврале 2024 года, губернаторские премии вручили 22 молодым ученым. Каждый из них на научные разработки получил по 200 тысяч рублей.