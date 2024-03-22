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Двум жительницам Нижнего Тагила вручены губернаторские премии

Две тагильчанки удостоились премии губернатора Свердловской области

22 марта 2024, 13:32
Фото: Управление Культуры Нижнего Тагила

Двум жительницам Нижнего Тагила вручены губернаторские премии

22 марта 2024 года в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах. Наград были удостоены и две жительницы Нижнего Тагила.

Мероприятие проходит каждый год. На нем отмечают работников культуры, которые вносят большой вклад в развитие отрасли в Свердловской области и показывают выдающиеся достижения.

Были подведены итоги работы в 2023 году. Одну из премий комиссия конкурса присудила Марине Кибардиной, которая руководит Дворцом национальных культур. Вторая награда досталась Татьяне Ларионовой из ДК «Юбилейный» Она работает балетмейстером хореографического ансамбля «Родничок».

Фото: Управление Культуры Нижнего Тагила

Ранее, в феврале 2024 года, губернаторские премии вручили 22 молодым ученым. Каждый из них на научные разработки получил по 200 тысяч рублей.

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