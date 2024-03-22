Эксперт Чукина: Трудоголизм — одно из проявлений зависимости

Причина трудоголизма, по словам Чукиной, заключается во внутренней пустоте или дефиците внимания, когда людям не хватает необходимого ресурса. Они начинают работать сверхурочно и засиживаться допоздна, чтобы не находиться в одиночестве или получить поддержку от других. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо обратить внимание на признаки трудоголизма. Например, если человек погружается в работу, чтобы убежать от неприятных переживаний или одиночества, отказывается от больничного при плохом самочувствии, постоянно перерабатывает даже без на то необходимости и считает, что он мало работает, и ему нужно заслужить одобрение. Если все эти критерии выполняются, то это говорит о зависимости от работы.