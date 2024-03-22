Эксперт Чукина: Трудоголизм — одно из проявлений зависимости

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Современные работодатели часто сталкиваются с этой проблемой из-за социального одобрения такой зависимости. Когда сотрудник погружается в работу полностью, он получает положительную обратную связь от начальника и коллег, и это заставляет его продолжать работать усердно. Но со временем такое стремление приводит к негативным последствиям. Трудоголизм серьезно влияет на психическое здоровье и может вызвать выгорание и депрессию. В долгосрочной перспективе трудоголики не приносят пользы бизнесу, так как они не умеют делегировать задачи и все время заняты самими собой, пишут «Известия».
Причина трудоголизма, по словам Чукиной, заключается во внутренней пустоте или дефиците внимания, когда людям не хватает необходимого ресурса. Они начинают работать сверхурочно и засиживаться допоздна, чтобы не находиться в одиночестве или получить поддержку от других. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо обратить внимание на признаки трудоголизма. Например, если человек погружается в работу, чтобы убежать от неприятных переживаний или одиночества, отказывается от больничного при плохом самочувствии, постоянно перерабатывает даже без на то необходимости и считает, что он мало работает, и ему нужно заслужить одобрение. Если все эти критерии выполняются, то это говорит о зависимости от работы.
Чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью, специалист советует пересмотреть эти сферы. Нужно определить потребности, которые работа удовлетворяет, например, общение и реализация, и представить, как можно закрыть эти потребности помимо работы. Это может быть общение с друзьями, увлечение спортом или обучение. Важно внедрить новые интересы в график и постепенно избавиться от трудоголизма.