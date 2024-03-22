Эксперт подверг критике чипы для зрения от Илона Маска

По словам эксперта, компания Neuralink делает эволюционный шаг в развитии нейрочипирования, а не революционный. Он предупреждает, что ожидать ошеломительных результатов не стоит, так как восстановление зрения является сложным процессом, особенно при врожденных патологиях. Он также отмечает высокие риски хирургических операций на головном мозге и возможность получения негативного эффекта при долговременном использовании имплантов. Неизвестно также, насколько долго будут функционировать биочипы и как изменится их эффективность со временем. Проведение длительных исследований является необходимым для практического применения этой технологии и безопасности ее использования, резюмировал Вострухов.