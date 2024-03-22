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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Эксперт подверг критике чипы для зрения от Илона Маска

22 марта 2024, 17:02
Эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов поделился своим мнением о недавно анонсированных имплантах для восстановления зрения от компании Neuralink, основанной Илоном Маском.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он отметил, что эта технология не нова, и другие ученые уже предлагали похожие разработки ранее. Например, американские исследователи из Университета Райс в 2017 году предложили плоский микроскоп FlatScope, который мог бы вернуть зрение и слух. Также российские ученые разработали технологию ELVIS, способную восстановить зрение у пациентов с определенными заболеваниями сетчатки.

По словам эксперта, компания Neuralink делает эволюционный шаг в развитии нейрочипирования, а не революционный. Он предупреждает, что ожидать ошеломительных результатов не стоит, так как восстановление зрения является сложным процессом, особенно при врожденных патологиях. Он также отмечает высокие риски хирургических операций на головном мозге и возможность получения негативного эффекта при долговременном использовании имплантов. Неизвестно также, насколько долго будут функционировать биочипы и как изменится их эффективность со временем. Проведение длительных исследований является необходимым для практического применения этой технологии и безопасности ее использования, резюмировал Вострухов.

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