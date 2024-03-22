Эксперты прокомментировали ситуацию с докладом омбудсмена в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Специалисты считают, что у депутатов не было законных оснований, чтобы отказать Мерзляковой с прослушивании ее доклада, пишет ЕАН.
Описанное выше происходило 20 марта. Депутаты тогда отказались слушать доклад, сославшись на орфографические ошибки в нем, а также нарушенные правила оформления. В прошлые же 23 года работы Татьяны Мерзляковой подобных замечаний она не получала.
Профессор Московского юридического университета Валентина Комарова считает, что институт уполномоченного щанимается важной работой — привлечением внимания к самым актуальным проблемам людей.
Оформление и структура доклада — это рабочие моменты, которые не могут являться основанием для нарушения закона, — сказала Комарова.
Согласен с ней и профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Сунгуров. Он считает, что язык и форма доклада — это не причина отказа Мерзляковой выслушать ее доклад.
Также профессор рассказал, что подобный инцидент — второй в истории региона.
Ранее в Екатеринбурге избирательницу на голосовании заподозрили в краже бюллетеня. При этом они ничего не крала, но ее обыскали и не извинились. Тогда она пожаловалась Татьяне Мерзляковой. После этого ей принесли извинения.