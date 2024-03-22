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Эксперты прокомментировали ситуацию с докладом омбудсмена в Свердловской области

Эксперты прокомментировали ситуацию с докладом омбудсмена в Свердловской области

22 марта 2024, 14:10
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Татьяны Мерзляковой
Эксперты дали комментарии по поводу ситуации с докладом омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Ранее в Заксобрании прозвучал отказ заслушать ее ежегодный доклад.

Специалисты считают, что у депутатов не было законных оснований, чтобы отказать Мерзляковой с прослушивании ее доклада, пишет ЕАН.

Описанное выше происходило 20 марта. Депутаты тогда отказались слушать доклад, сославшись на орфографические ошибки в нем, а также нарушенные правила оформления. В прошлые же 23 года работы Татьяны Мерзляковой подобных замечаний она не получала.

Профессор Московского юридического университета Валентина Комарова считает, что институт уполномоченного щанимается важной работой — привлечением внимания к самым актуальным проблемам людей.

Оформление и структура доклада — это рабочие моменты, которые не могут являться основанием для нарушения закона, — сказала Комарова.

Согласен с ней и профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Сунгуров. Он считает, что язык и форма доклада — это не причина отказа Мерзляковой выслушать ее доклад.

Также профессор рассказал, что подобный инцидент — второй в истории региона.

Ранее в Екатеринбурге избирательницу на голосовании заподозрили в краже бюллетеня. При этом они ничего не крала, но ее обыскали и не извинились. Тогда она пожаловалась Татьяне Мерзляковой. После этого ей принесли извинения.

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