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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Екатеринбурге хоккейные фанаты попросили тиктокершу Гаврилину показать грудь

Фанаты «Автомобилиста» в Екатеринбурге умоляли популярную блогершу обнажить грудь

22 марта 2024, 10:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге хоккейные фанаты попросили тиктокершу Гаврилину показать грудь

Тикток-блогер Юлия Гаврилина пришла на хоккейный матч в Екатеринбурге и стала объектом внимания фанатов, которые просили ее показать грудь

На матче «Автомобилиста» против СКА фанаты попросили популярную блогершу из Екатеринбурга Юлию Гаврилову показать грудь. Для этого они хором исполнили свою знаменитую кричалку «Покажи фанатам с*****», пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Девушка пришла на матч по приглашению организаторов, чтобы поддержать команду родного города, однако столкнулась с пристальным вниманием.

Видео: тг-канал «Свет Екатеринбург»

Сама блогер в тот момент, по ее словам, ничего не слышала, так как разговаривала с мужчиной. Об адресованной ей кричалке она узнала уже после матча, когда пересмотрела видео КРК «Уралец».

Ранее на турнире по мини-футболу в Екатеринбурге игрок получил кулаком в нос от спортивного арбитра.

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#Общество#Футбол#Видео#Блогер#Футбольные фанаты#Автомобилист#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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