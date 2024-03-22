Фанаты «Автомобилиста» в Екатеринбурге умоляли популярную блогершу обнажить грудь

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На матче «Автомобилиста» против СКА фанаты попросили популярную блогершу из Екатеринбурга Юлию Гаврилову показать грудь. Для этого они хором исполнили свою знаменитую кричалку «Покажи фанатам с*****», пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Девушка пришла на матч по приглашению организаторов, чтобы поддержать команду родного города, однако столкнулась с пристальным вниманием.
Сама блогер в тот момент, по ее словам, ничего не слышала, так как разговаривала с мужчиной. Об адресованной ей кричалке она узнала уже после матча, когда пересмотрела видео КРК «Уралец».
Ранее на турнире по мини-футболу в Екатеринбурге игрок получил кулаком в нос от спортивного арбитра.