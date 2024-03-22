Иисус в Нижнем Тагиле вымогал у парня деньги и расстрелял его из пневмата

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Некоторое время назад подросток узнал, что его друга обидел какой-то молодой человек. После этого он пошел разбираться с обидчиком. Сперва юноша попытался затащить его в автомобиль, а затем стал в него стрелять, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Также злоумышленник забрал у пострадавшего телефон и, заявив, что отдаст его в обмен на деньги, уехал. Парень, получивший травмы в голову и ногу, обратился в полицию. В ведомстве проводят проверку.
Известно, что Иисуса перевели на домашнее обучение из-за его поведения и плохого влияния на одноклассников. Также он два раза привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и причинение вреда здоровью.
Напомним, в Нижнем Тагиле компания приятелей 22-26 лет занималась вымогательством денег у местных жителей.