Иисус в Нижнем Тагиле вымогал у парня деньги и расстрелял его из пневмата

Некоторое время назад подросток узнал, что его друга обидел какой-то молодой человек. После этого он пошел разбираться с обидчиком. Сперва юноша попытался затащить его в автомобиль, а затем стал в него стрелять, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».