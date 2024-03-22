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Иисус в Нижнем Тагиле вымогал у парня деньги и расстрелял его из пневмата

Иисус в Нижнем Тагиле вымогал у парня деньги и расстрелял его из пневмата

22 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 17-летний подросток с именем Иисус вымогал деньги у обидчика его друга и стрелял из пневматического оружия.

Некоторое время назад подросток узнал, что его друга обидел какой-то молодой человек. После этого он пошел разбираться с обидчиком. Сперва юноша попытался затащить его в автомобиль, а затем стал в него стрелять, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Также злоумышленник забрал у пострадавшего телефон и, заявив, что отдаст его в обмен на деньги, уехал. Парень, получивший травмы в голову и ногу, обратился в полицию. В ведомстве проводят проверку.

Известно, что Иисуса перевели на домашнее обучение из-за его поведения и плохого влияния на одноклассников. Также он два раза привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и причинение вреда здоровью.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания приятелей 22-26 лет занималась вымогательством денег у местных жителей.

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