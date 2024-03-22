Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Мода на СССР в России набирает обороты. Старшее поколение предается ностальгии по молодости, миллениалы вспоминают ранее детство, где едва застали Советский Союз, а после взрослели на суровой смеси кризиса перестройки с первыми зарубежными товарами и остаткой былой роскоши советской плановой экономики. Редакция TagilCity.ru побывала в магазинах, которые предлагают товары времен СССР. Давайте посмотрим, что можно купить там, и узнаем, кто реально это делает.
Я приезжала перед 23 февраля, искала знаменитые советские пузатые кружки под напитки, хотела старшим мужчинам в семье подарить кусочек ностальгии. К сожалению, не нашла. Но в целом товаров очень много и все они окунают в эпоху 80-90х годов, когда они еще окружали меня в детстве. Союз уже распался, а многими советскими вещами пользуемся и по сей день, — рассказывает покупательница Алена, которую встречаем на выходе их магазина.
Продавцы в беседе с редакцией отмечают, что, конечно, далеко не все товары в ассортименте — реально со времен СССР. Но клиенты приходят, что-то находят для себя. Об этом рассказывают и покупатели в отзывах на магазины с товарами СССР в Нижнем Тагиле:
Искал стоматологический инструмент. Все как только с завода. Пинцеты в консервационной смазке и упаковке. Боры из сплава по ГОСТу, внешне даже видно что не пластилин. Также приобрел ящики из-под медоборудования из 12-й фанеры, самое то для складирования инструмента и прочих нужностей, с пластмассовым барахлом из магазинов не сравнить и стоит в разы дешевле, — комментирует ассортимент магазина покупатель Александр.
Оказывается, товары для медицинских работников времен Советского Союза все еще в ходу и спрос на них есть.
В ассортименте были подставка под таз на трех ножках, многочисленные лотки — как металлические, так и стеклянные, тонометры, бинты, зонды, шприцы, банки и спринцовки. Попались разного рода воронки и спиртовки, применяемые в лабораторных условиях.
Отдельно представлены товары для людей с ограничениями по здоровью — костыли разных размеров, инвалидные коляски.
Щетки как из мультика про Мойдодыра, свечи, хозяйственное мыло весом в 250 граммов (а не как сейчас эти крошечные кусочки по ценам, как за большие), многочисленная посуда.
Столовые приборы, стеклянная и металлическая посуда — тарелки, кастрюли, чайники и ведра, а также чайные пары, сахарницы и другая кухонная утварь на прилавках напоминает товары, которые продавались еще 30 лет назад. Эмалированная посуда представлена кружками, тазами разных диаметров, лотками, ведрами и даже утками. Есть и знаменитые ночные горшки.
Бутылки и бутылочки, банки и баночки, невероятное количество стеклянной тары всех мыслимых и немыслимых масштабов и форм.
Инструмент и комплектующие к ним занимают много места как на полках в магазинах, так и прямо на полу — из-за своих габаритов: пилы разных размеров, разводные ключи, фуганки, кувалды, топоры и даже реечный домкрат. Из необычного — сигнальные флажки, фонари, пробки, весы и гири разных габаритов.
Для любителей предметов советской эпохи есть прекрасные экспонаты — дисковые телефоны (а ваши дети такие видели вообще?), противогазы, печатная машинка «Башкирия».
Есть и многочисленная домашняя одежда — пижамы, халаты, тапочки, а также чулочно-носочные изделия — изготовленные, конечно, не в СССР, но именно в том же узнаваемом «дизайне».
Отдельно есть и несколько крупных прилавков с постельными принадлежностями и домашним текстилем. Так, можно купить махровые полотенца, матрасы (они скручены и горой лежат на панцирной кровати — еще одном узнаваемом советском предмете обихода), есть постельное белье разных размеров, домашняя обувь. И, конечно, различные мелочи — резинки для волос, бижутерия.
Есть и несколько продуктовых предложений: на прилавке у кассы стоят банки с консервами.
Тушенка отличная! — напоследок говорит продавец.