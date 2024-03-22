Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле

Продавцы в беседе с редакцией отмечают, что, конечно, далеко не все товары в ассортименте — реально со времен СССР. Но клиенты приходят, что-то находят для себя. Об этом рассказывают и покупатели в отзывах на магазины с товарами СССР в Нижнем Тагиле: