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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ рассекретили канал незаконного сбыта сигарет

Канал сбыта «паленых» сигарет накрыт в Екатеринбурге

22 марта 2024, 11:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ рассекретили канал незаконного сбыта сигарет

В Екатеринбурге представители ФСБ изъяли около 57 тысяч пачек контрафактных сигарет. Бизнесмен хотел продать нелегальный товар в Ирбите.

Продукция хранилась на складе. Оттуда ее и увезли представители ФСБ. Выяснилось, что бизнесмен уже более двух лет продавал «паленку», пишет Ура.ру.

Теперь ему грозит уголовное дело со штрафными санкциями в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге полиция накрыла партию нелегальных сигарет. Большие залежи контрафпктной продукции была найдена стражами порядка на складе одной из местных транспортных фирм.

Малолетние воры кошмарят владельцев салонов электронных сигарет в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Ирбит#Сигареты#Склад#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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