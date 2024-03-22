Канал сбыта «паленых» сигарет накрыт в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Продукция хранилась на складе. Оттуда ее и увезли представители ФСБ. Выяснилось, что бизнесмен уже более двух лет продавал «паленку», пишет Ура.ру.
Теперь ему грозит уголовное дело со штрафными санкциями в размере 300 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге полиция накрыла партию нелегальных сигарет. Большие залежи контрафпктной продукции была найдена стражами порядка на складе одной из местных транспортных фирм.