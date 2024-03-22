Компания «БАС» приступит к обучению специалистов по управлению дронами

Ранее в СМИ Алексеем Варятченко сообщалось, что география деятельности компании продолжает расширяться за счет открытия филиалов в регионах. Совсем скоро новые филиалы начнут работу в Татарстане, Башкортостане и Якутии, а также на территории Калужской и Томской областей. В перечисленных регионах также будут обучать граждан по программам столичного учебного центра.