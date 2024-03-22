Компания «БАС» приступит к обучению специалистов по управлению дронами

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Новый центр станет первым в Российской Федерации образовательным учреждением, которое действует на базе компании-эксплуатанта, в полной мере обеспеченном всеми необходимыми ресурсами — собственным флотом актуальных моделей дронов разного предназначения и шоурумом для проведения практических занятий, пишет newstracker.ru.
Новый центр будет специализироваться на подготовке кадров по разным направлениям. Лицензии и сертификаты, необходимые для осуществления образовательной деятельности по программам профобучения и дополнительного профессионального образования, учреждение получит в течение полугода. После этого начнется процесс получения разрешительной документации на обучение по программам среднего профобразования.
По словам Алексея Варятченко, гендиректора ООО «БАС», документы для получения лицензии на ведение образовательной деятельности уже отправлены в Рособрнадзор. Уже в этом году центр начнет подготовку специалистов по эксплуатации дронов массой до 30 килограммов. На первом этапе центр обучит с нуля 90 человек.
Ранее в СМИ Алексеем Варятченко сообщалось, что география деятельности компании продолжает расширяться за счет открытия филиалов в регионах. Совсем скоро новые филиалы начнут работу в Татарстане, Башкортостане и Якутии, а также на территории Калужской и Томской областей. В перечисленных регионах также будут обучать граждан по программам столичного учебного центра.
Алексей Варятченко отметил, что в задачи ООО «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, входит подготовка специалистов для работы в сфере отечественной беспилотной авиации. Компания, являясь эксплуатантом, очень заинтересована в высокой квалификации кадров и будет использовать все возможности, чтобы новый центр стал флагманом в области подготовки кадров для стремительно развивающейся отрасли.